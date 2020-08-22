عمرو عثمان: الخط الساخن لعلاج الإدمان قدم الخدمات العلاجية لـ 508 آلاف مريض إدمان خلال 4 سنوات

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ان أن الخط الساخن " 16023” لعلاج الإدمان قدم الخدمات العلاجية لـ 508ألف مريض إدمان خلال 2015-2019 .





وأضاف فى تصريحاته ان نسب التقدم لطلب العلاج ارتفعت نظرا لتوافر برامج الدمج المجتمعى وتمويل انشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من الادمان فى اطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعي إلى جانب تنفيذ الحملات الإعلامية " انت اقوى من المخدرات " بمشاركة اللاعب العالمى محمد صلاح وأدت الى زيادة الإتصالات على الخط الساخن إلى400%.





وأشار إلى ان الأمر تطلب التوسع فى انشاء المراكز العلاجية لإستيعاب طلبات العلاج والتى وصلت إلى 23 مركز علاجى،بجانب افتتاح مراكز جديدة فى 3 محافظات " البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح " خلال الأيام القليلة المقبلة وكذلك إطلاق أول دبلومة لخفض الطلب على المخدرات وتعد الاولى على المستوى الشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.