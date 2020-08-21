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وكيل دينية النواب: الجمعة المقبلة ستكون عيدا للمصريين في المساجد

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:31 م
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
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عبد الخالق صلاح
أعرب اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، عن سعادته بقرار عودة المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءًا من الجمعة المقبلة.

وقال الجندى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، إنه يتمنى من وزارة الأوقاف أن تنظر إلى عدد المساجد التى تستقبل المصلين الجمعة المقبلة لأداء الصلاة، حتى تكون بالعدد الكافى، مردفا: "المصلون كانوا على التزام تام عندما عادت المساجد للصلاة فى التزامهم بالإجراءات الوقائية، ونأمل أن يتم هذا الأمر فى صلاة الجمعة بعد عودتها للمساجد بالمحافظات".

وأوضح وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن عودة صلاة الجمعة بعد غياب شهور طويلة سيكون عيدا للمصريين جميعا، لأنهم سيتمتعون بالروحانيات داخل المساجد بعد حالة الإغلاق فى الشهور الماضية.
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