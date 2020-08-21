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أخبار البلد

مؤشرات أولية.. تقدم إيهاب هيكل بمقعد النقيب العام بانتخابات الأسنان

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:22 م
صدى البلد
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محمد غالي
كشفت المؤشرات الأولية تقدم الدكتور إيهاب هيكل، مُرشح قائمة المستقبل، على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، بحوالى 1929 صوتا، مقابل 699 صوتا لأقرب منافسيه الدكتور حسام أبو ساطى، و150 صوتا للدكتور ياسر الجندى.

وفي نقابة القاهرة أظهرت المؤشرات  نجاح الدكتور وليد حسن نقيبا للقاهرة  وعضوية الدكتور طارق سيد فوق السن، والدكتور  حازم عزت البري تحت السن.  

فيما أظهرت مؤشرات نتائج انتخابات نقابة الجيزة، نجاح الدكتور مجدي صلاح نقيبا، وعضوية كلا من الدكتورة عزة شحاته فوق السن، بينما الدكتور أحمد الشيال، تحت السن. 

وتتوالي عملية الفرز برئاسة اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان.
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