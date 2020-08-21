الحذر مطلوب.. طارق فهمي: رسالة مصر الرادعة وصلت لـ السراج وأردوغان

حذر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من الترحيب التركي بمبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا، قائلا: "لا بد من الحذر من الترحيب التركي وربما تركيا تكون لها مناورات ولها سوابق في موضوعات وقف إطلاق النار، وهم فشلوا في الوصول لمناطق الهلال النفطي ومناطق أخرى مهمة".





وأكد الدكتور طارق فهمي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، أن قرار وقف إطلاق النار خطوة مهمة، جاءت بعد عوامل ضغط أممية ودولية ، فضلا عن وسائل الردع الاستراتيجية المصرية ، والمناورات العسكرية التي أجرتها مصر على الحدود الغربية.



