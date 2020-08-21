أول تعليق من المفتي على فيلم صاحب المقام ويحسم جدل الذهاب للأضرحة..فيديو





وأضاف علام خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، العمل الصالح له مكانه وقرب عظيم عند الله، والدليل قصة الـ 3 اشخاص من بنى إسرائيل عندما قفلت عليهم صخرة باب الغار، وقال أحدهم لن ينجينا إلا العمل الصالح.









وأوضح شوقى علام أن الإمام مالك، كان لا يركب دابة فى المدينة المنورة خوفا ان تطأ قدمها فى موضع كان يمشى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، معقبا:" الإمام مالك كان لا يقدس المكان ولكن يقدس المعنى".









وتابع مفتي الديار المصرية، عند السفر للمدينة المنورة يتغير شعور الشخص ليس للمكان ولكن لـ صاحب المكان "رسول الله".









وأضاف قائلا:" عندما اذهب لأولياء الله الصالحين لا اذهب للمكان ولكن أذهب لصاحبه الذي قدم لله عز وجل تاريخا منيرا فكان أقرب لله سبحانه وتعالى فـ لأجل هذا القرب والبركة أنا معه".



