استياء برلماني بسبب واقعة تنمر طالب كلية التربية الرياضية.. برلمانيون: تدشين حملات إعلام وتوعية بمخاطر التنمر ضرورة.. ومطالب بتطبيق القانون

أول تحرك برلماني لمقاضاة مسئول كلية تربية بسبب طالب التنمر

بعد واقعة تنمر طالب تربية.. حقوق الإنسان تطالب بحاكمة المسئولين

تشريعية النواب: عقوبات التنمر قيد التنفيذ





"إيه علاقة شكل وجهه بدخوله الكلية؟"، هكذا عبر عدد من نواب البرلمان عن رفض قبول طالب يريد الالتحاق بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ بالرغم من موافاته للشروط اللازمة لاختبارات القدرات، مطالبين بضرورة التحقيق مع المسئولين بالكلية لرد حق الطالب وكرامته.











فى البداية، قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ظاهرة التنمر تغلغلت بنفوس المجتمع المصري ولم تظهر فحسب على منصات وسائل التواصل الاجتماعي كفيسبوك وغيره، بل الحقيقة تكمن في غياب الثقافة ورقي الأخلاق، لافتة إلى أن التنمر ليس لفظيا بل معنويا بوقع الضرر النفسي.









وطالبت "عازر"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة محاكمة المسئول بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ لارتكابه جرما أخلاقيا ورفض طالب يرغب في الالتحاق بسبب "شكل وجهه" بالرغم من اجتيازه الاختبارات الطبية والمهاراتية.









وشددت النائبة مارجريت عازر على ضرورة تغليظ عقوبة التنمر لما يلحق الأفراد من أذى نفسي وضياع المستقبل بسبب الجهل والتخلف السائد.









وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه لابد من تدشين حملات إعلام وتوعية بمخاطر التنمر تهدف إلى نبذ سلوك استعراض القوة ورفض الآخر بحجة الاختلاف، إضافة إلى نشر ثقافة الخصوصية وعدم إنتهاك حقوق الغير في العيش بكرامة ومساواة.









في السياق نفسه، أعلنت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تقديمها طلب إحاطة موجه للدكتور علي عبد العال يوجه للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، وذلك بشأن واقعة التنمر لطالب كلية التربية جامعة كفر الشيخ الذي تم رفضه بالاختبارات بسبب "شكل وجهه".









وشددت "نصر"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على ضرورة إبلاغ عمداء الكليات والقائمين على العملية التعليمية بمختلف المحافظات بظاهرة التنمر ومخاطرها، تلك الظاهرة التي نشأت تحديدا من بيئة الدراسة منذ بدايتها بالمدارس الابتدائية، لافتة إلى وجوب تطبيق العقوبات القانونية على متلقي الضرر.









وقالت عضو مجلس النواب، إن كليات التربية يشترط للالتحاق بها اجتياز الفحص الطبي واختبار القدرات والمهارات ليس أكثر، قائلة: "إيه علاقة شكل وجهه بدخوله الكلية، أنا مندهشة بجد، فعلي سبيل المثال كليات الإعلام والضيافة هي التي تشترط حسن المظهر نظرا لطبيعة العمل".









وأضافت أن الطالب له الحق في مقاضاة مسئولي امتحانات القبول بالكلية لما لاقاه من فقد الثقة بالنفس، فضلا عن الضرر النفسي وضياع مستقبله بسبب التمييز والعنصرية.









وقال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن التعديلات الأخيرة لعقوبات قانون التنمر لم تدخل حيز التنفيذ والتطبيق الفعلي رسميا، لافتا إلى أن ما حدث بواقعة التنمر لطالب كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ هو تمييز مرفوض وتصرف عنصري لا يمكن قبوله.









وأوصى "حنفي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بمقاضاة الطالب لإدارة الكلية، مشيرا إلى أن المادة 53 من الدستور تنص على حظر التمييز بين الأفراد سواء كان ذلك التمييز على اللون أو الجنس ورفض طرق العنصرية رفضا باتا.









كما أوضح عضو مجلس النواب أن البرلمان المصري مساعيه ملحوظة بمجال حقوق الإنسان، فكرامة المواطن تقع بأول اهتمامات الدولة حيث جاء ذلك وفق تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق سبل الحياة الكريمة ومواجة مختلف طرق العنف والعنصرية.









ياتى ذلك بعد أن رفضت كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، الطالب أحمد عمر في اختباراتها بسبب "شكل وجهه"، الأمر الذي دفع الطالب إلى عرض مشكلته في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متسائلا عن سبب رفضه لمجرد الحكم على مظهره.









أثارت الواقعة غضب رواد السوشيال ميديا، الذين أعربوا عن غضبهم من موقف الكلية بجانب إعلان تضامنهم مع الطالب في الحصول على حقه العادل حتى لا ينضم إلى سابقيه من ضحايا التنمر.









جاء ذلك بالتزامن مع موافقة مجلس النواب -خلال جلسته الأخيرة الثلاثاء الماضي- على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، أوردت تعريفًا للتنمر، ومن المقرر تطبيق القانون عقب التصديق عليه من قبل الرئيس السيسي.









يأتي ذلك لمواجهة ظاهرة التنمر بعد تناميها خلال الفترة الأخيرة بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.









ويعتبر الجاني متنمرا إذا ارتكب أي فعل من الأفعال التالية:





1. استعراض قوة أو سيطرة للجاني باستغلال ضعف للمجني عليه.









2. استغلال الجاني لصفات يعتقد أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي.









3. تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه وإقصائه عن محيطه الاجتماعي.











إذا ارتكب الجاني أيا من الأفعال السابقة يتم تطبيق عليه العقوبات التالية:

1. الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.









2. تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.









3. مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.