بعد تصريح مرتضى منصور عن خاتم سليمان| شاهد.. أغرب أعمال السحر في كرة القدم

أطلق مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، تصريحا قويا يحذر به لاعبي الزمالك من وليد سليمان، وبالأخص من خاتم وليد؛ بسبب السحر الموجود بالخاتم على حد قوله.





وليس هذا التصريح الأول من نوعه لرئيس الزمالك عن السحر ولكنه دائما ما يطلق مثل هذه التصريحات عن السحر في كرة القدم مثل اتهامه للحضري باستخدام السحر لجعله يتصدى لأصعب الكرات.





ولكن دعونا نخرج خارج التصريحات ونرصد لكم أبرز أعمال السحر في كرة القدم:









إيمانويل أديبايور





يعد اللاعب التوجولي، إيمانويل اديبايور، من أبرز اللاعبين الذين كانوا مؤمنين بالسحر الأسود، واتهم والدته بأنها كانت تستعين بالأعمال من أجل عرقلته وتعطيل مسيرته الكروية، وفقًا لموقع "ذا بريليانت".





وكان دائما ما ينظر إلى والده ووالدته بأنهما ليسا من مشجعيه، ما جعله يلجأ غلى وسائل الإعلام من أجل الشكوى واتهام والدته وشقيقته باستخدام السحر الأسود لعرقلة مسيرته.









نوع التعاويذ والطقوس





إن نوع التعاويذ والطقوس متروكة لتقدير الساحر، فهناك من يهتم بأخذ عظاما أو شرابًا أو مساحيق لرشها في الملعب وعند المرمى، فيما يفضل آخرون وجود الساحر في الملعب وجلوسه بمقعد قريب منه.





وفي كلتا الحالتين، يعد هذا غشا، ويحارب مسؤولو أفريقيا من أجل حظر تلك الأمور، إلا أن الأمر منتشر جدًا، حتى أن الجماهير لا تخشى فضح تلك الممارسة، والصراخ والحديث عن السحر الأسود.





ومن أبرز الامثلة على ذلك، في إحدى المباريات بين المنتخبين الرواندي والأوغندي ، انفجرت الجماهير غاضبة عندما رأوا مجموعة من القفازات التي تم تثبيتها على قائم المرمى الرواندي، ما جعلهم ينزلون إلى الملعب ويقتحموه، واندلعت أعمال شعب بينهم واللاعبين.



