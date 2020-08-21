AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد تصريح مرتضى منصور عن خاتم سليمان| شاهد.. أغرب أعمال السحر في كرة القدم

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:49 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
أطلق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تصريحا قويا يحذر به لاعبي الزمالك من وليد سليمان، وبالأخص من خاتم وليد؛ بسبب السحر الموجود بالخاتم على حد قوله.

وليس هذا التصريح الأول من نوعه لرئيس الزمالك عن السحر ولكنه دائما ما يطلق مثل هذه التصريحات عن السحر في كرة القدم مثل اتهامه للحضري باستخدام السحر لجعله يتصدى لأصعب الكرات.

ولكن دعونا نخرج خارج التصريحات ونرصد لكم أبرز أعمال السحر في كرة القدم:


إيمانويل أديبايور

يعد اللاعب التوجولي، إيمانويل اديبايور، من أبرز اللاعبين الذين كانوا مؤمنين بالسحر الأسود، واتهم والدته بأنها كانت تستعين بالأعمال من أجل عرقلته وتعطيل مسيرته الكروية، وفقًا لموقع "ذا بريليانت".

وكان دائما ما ينظر إلى والده ووالدته بأنهما ليسا من مشجعيه، ما جعله يلجأ غلى وسائل الإعلام من أجل الشكوى واتهام والدته وشقيقته باستخدام السحر الأسود لعرقلة مسيرته.



إن نوع التعاويذ والطقوس متروكة لتقدير الساحر، فهناك من يهتم بأخذ عظاما أو شرابًا أو مساحيق لرشها في الملعب وعند المرمى، فيما يفضل آخرون وجود الساحر في الملعب وجلوسه بمقعد قريب منه.

وفي كلتا الحالتين، يعد هذا غشا، ويحارب مسؤولو أفريقيا من أجل حظر تلك الأمور، إلا أن الأمر منتشر جدًا، حتى أن الجماهير لا تخشى فضح تلك الممارسة، والصراخ والحديث عن السحر الأسود.

ومن أبرز الامثلة على ذلك، في إحدى المباريات بين المنتخبين الرواندي والأوغندي ، انفجرت الجماهير غاضبة عندما رأوا مجموعة من القفازات التي تم تثبيتها على قائم المرمى الرواندي، ما جعلهم ينزلون إلى الملعب ويقتحموه، واندلعت أعمال شعب بينهم واللاعبين.

في الهند، هناك دعم متفرد للغاية يعمل على بث الخوف في اللاعبين الآخرين، ما يجعلهم الاعتماد على ممارسة السحر للتخلص من أي تعاويذ يجريها المنافسين له.

واعترف اللاعب البرازيلي برونو كوتينيو أنه عندما كان يلعب، كان يسقط نقائق الخنزير في الملعب لوقف أي سحر ضده. 

وبرغم أن كثيرين يعتقدون أن هذه الممارسات سخيفة، مشيرين إلى أنه لا يوجد دليل واحد يشير إلى أن السحر الأسود ساعد اللاعبين على الإطلاق في الفوز باللعبة، لكن كل رياضة لها ممارسات مجنونة تعد طقسا مهما لفوز اللاعبين. على سبيل المثال ، يربي جمهور الهوكي في شهر نوفمبر شاربهم لأنهم يتوقعون أنه يساعد فريق الهوكي الخاص بهم على الفوز، كما يفعل لاعبو كرة القدم في نوفمبر الشيء نفسه. 

وارتدى مدير ليدز يونايتد، دون ريفي ذات مرة نفس الملابس لعدة أشهر، كفأل وأنها ستساعد في فوز  فريقه.

بريطانيا

يجري المدربون البريطانيون ممارسات كثيرة معتمدة على السحر والطقوس الغريبة،  في حال عدم شربهم الدم قبل المباراة، فيطلبون من رجال الدين الصلاة من أجلهم، وإبعاد الروح الشريرة عنهم وعن غرف ملابس اللاعبين.

اليونان

تستدعي الأوقات العصيبة في كرة القدم بأثينا، اللجوء إلى مخاطرتهم بحياتهم بالدخول في شعوذة غير معروفة من أجل الحفاظ على أنفسهم على طريق النجاح. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلموا تعهدات مكتوبة لشيكابالا.. لاعبو الزمالك يرفضون خوض مباريات الدورى

خالد غنيم مدرب رديف أتلتيكو مدريد السابق: أرحب بالتدريب في مصر بشرط.. أوباما وديانج الأفضل.. شخصية الزمالك تتفوق على الأهلي إفريقيا.. حوار

مصطفى كيجو لـ صدى البلد: الزمالك متميز جدا عن الأهلي في السلة واليد.. هدفنا حصد لقب أفريقيا.. والاتحاد الأقرب لحسم الدوري

عقب تحذير مرتضى منصور من خاتم وليد سليمان .. صدى البلد يكشف حقيقة سحر نجم الأهلي أمام الزمالك

عقب تصريحات مرتضى منصور .. صدى البلد يكشف إمكانية إيقاف مباراة القمة بسبب خاتم سليمان

من تعليق قفازات لرمي نقانق من لحم الخنزير.. السحر الأسود يغزو مباريات كرة القدم

ترشيحاتنا

إسلام الشاطر عن رمضان صبحي: سيعلم نتيجة انضمامه لـ بيراميدز بعد الاعتزال

أصفر زاهي .. زوجة يوسف الشريف بإطلالة صيفية وسط الأشجار

مفاجأة.. هدرسفيلد يعلن قرب رحيل رمضان صبحي عن النادي

الغيابات تضرب قطبي الكرة المصرية.. الأهلي 7 و6 من الزمالك

نعمل إيه علشان يرضى علينا أسيادنا.. فرج عامر يهاجم حكم مباراة سموحة وبيراميدز

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

AdvertisementS

ضربة موجعة لنادي بيراميدز قبل مباراتي أسوان والزمالك

بيراميدز يطيح بالزمالك من المركز الثاني ويسجل هدفا قاتلا في شباك سموحة

الأهلي يستفز الزمالك بسبب تأخر حافلة الفريق

مفاجأة.. هدرسفيلد يعلن قرب رحيل رمضان صبحي عن النادي

نعمل إيه علشان يرضى علينا أسيادنا.. فرج عامر يهاجم حكم مباراة سموحة وبيراميدز

أخبار الأهلي.. قلق في القلعة الحمراء قبل القمة.. فايلر يعلن قائمة الفريق.. نتيجة مسحة كورونا.. والصفحة الرسمية تستفز الزمالك

إيه الغلط فى كلامى عن الأهلي.. نجم الإسماعيلي يتحدى عدلي القيعي بالمستندات

أخبار الزمالك.. مسحة الفريق سلبية قبل القمة 120.. و6 لاعبين يغيبون عن مواجهة الأهلي.. وفرمانات كارتيرون

أخبار الرياضة.. قلق في الأهلي قبل مواجهة الزمالك.. وفرج عامر يهاجم حكم مباراة سموحة وبيراميدز

إسلام الشاطر عن رمضان صبحي: سيعلم نتيجة انضمامه لـ بيراميدز بعد الاعتزال

هدرسفيلد لـ صدى البلد: لا اتفاق حتى الآن لبيع رمضان صبحي

بعد تصريح مرتضى منصور عن خاتم سليمان| شاهد.. أغرب أعمال السحر في كرة القدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما يغلى.. طريقة تخزين الليمون دون تغير طعمة

تجمع بين الأناقة والبساطة.. 10 صور لزوجة تامر حسني برفقته

بدون أدوية.. علاج هشاشة العظام في 3 خطوات