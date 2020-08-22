البرلمان الليبي: دور الجيش الوطني في الفترة القادمة القضاء على الإرهاب.. فيديو

قال فتحى المريمى، مستشار رئيس البرلمان الليبى، إن وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة من خطوات تنفيذ مبادرة إعلان القاهرة لتسوية أزمة ليبيا.

وأضاف فتحي المريمى خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء القاهرة" المذاع علي قناة الحدث اليوم، أننا ليس لدينا مستقبل مع حكومة طرابلس والمستقبل، يتمثل في عمل انتخابات مبكرة جديدة ويكون بها رئيس وبرلمان جديد.

وأوضح مستشار رئيس البرلمان الليبي أن الشعب الليبي هو من سيختار الرئيس الاصلح له حتي يكون هناك ديمقراطية وإرادة شعب في اختيار رئيسها وبرلمانها.

وتابع فتحي المريمي أن الجيش الليبي الوطني سوف يكون له دور من خلال القضاء علي الإرهاب بكل أشكاله ونحره تماما من ليبيا.

وأشار إلى أنه لن ينتهي الإرهاب بالطرق السياسية, موضحا انه يجب خروج القوات الاجنبية من ليبيا حتي ينتهي تلك الارهاب.