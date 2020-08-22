AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البرلمان الليبي: دور الجيش الوطني في الفترة القادمة القضاء على الإرهاب.. فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:17 ص
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل

قال فتحى المريمى، مستشار رئيس البرلمان الليبى، إن وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة من خطوات تنفيذ مبادرة إعلان القاهرة لتسوية أزمة ليبيا.


وأضاف فتحي المريمى خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء القاهرة" المذاع علي قناة الحدث اليوم، أننا ليس لدينا مستقبل مع حكومة طرابلس والمستقبل، يتمثل في عمل انتخابات مبكرة جديدة ويكون بها رئيس وبرلمان جديد.


وأوضح مستشار رئيس البرلمان الليبي أن الشعب الليبي هو من سيختار الرئيس الاصلح له حتي يكون هناك ديمقراطية وإرادة شعب في اختيار رئيسها وبرلمانها.


وتابع فتحي المريمي أن الجيش الليبي الوطني سوف يكون له دور من خلال القضاء علي الإرهاب بكل أشكاله ونحره تماما من ليبيا.


وأشار إلى أنه لن ينتهي الإرهاب بالطرق السياسية, موضحا انه يجب خروج القوات الاجنبية من ليبيا حتي ينتهي تلك الارهاب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشار مجلس النواب الليبي: ما قاله الرئيس السيسي اليوم أثلج صدورنا

مستشار مجلس النواب الليبي: قرار البرلمان المصري جاء تلبية للمطالب الليبية

البرلمان الليبي: ليبيا تحتاج إلى المساعدة والإعانة من الجيش المصري .. فيديو

مستشار رئيس البرلمان الليبي: بدء المفاوضات بين الأطراف الليبية وطرد المرتزقة والاحتلال التركي

مستشار رئيس البرلمان الليبي: مصر تهتم باستقرار ليبيا وطرد المليشيات

ترشيحاتنا

للموهوبين في التصوير.. وزارة الإعلام تطلق مسابقة خبر فى صورة.. تفاصيل

أخبار الفن.. النجوم في مطعم بيومي فؤاد.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ملك المغرب على طريقته

البرلمان الليبي: دور الجيش الوطني في الفترة القادمة القضاء على الإرهاب.. فيديو

النسيان والتفكير أثناء الصلاة.. دار الإفتاء تقدم روشتة لعلاجه

ترامب يعتدي على صغار الدببة.. صفقة أمريكية خطيرة تهدد البيئة

بائع التين الشوكى يبدأ عمله داخل نادي الزمالك.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسك النشا.. لتوحيد وتفتيح البشرة

ترامب يعتدي على صغار الدببة.. صفقة أمريكية خطيرة تهدد البيئة

طريقة تحضير التومية فى المنزل