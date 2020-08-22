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حوادث

محاكمة 6 متهمين بالاتجار فى البشر ببولاق الدكرور.. اليوم

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:02 ص
محاكمة
محاكمة
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اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليومم السبت، محاكمة 6 متهمين بالاتجار بالبشر، في القضية رقم 26984 لسنة 2019 جنايات بولاق الدكرور.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وجاء أسماء المتهمين حسب أمر الإحالة كلا من : "علي. ع" وشهرته "بنداري"، فكهاني، و"محمود. أ" وشهرته "عقابية"، عامل، و"محمد. ش"، عامل، و"رفعت. ي"، سائق، و"محمد. س" عامل، و"هشام. ج"، وشهرته "المنياوي" عامل.

وتبين أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعية إجرامية منظمة للاتجار بالبشر بأن تعاملوا بالاستخدام والإيواء والاستقبال في أشخاص طبيعين هم الأطفال المجني عليهم كل من "عبد الناصر سيد"، "أحمد مجاهد"، "سعد صلاح"، "فارس طارق"، "حسين سعد"، "شعبان خليفة"، "صالح حسن"، و"سالم إبراهيم"، مستغلين ضعفهم وحاجتهم لمأوى يقيمون به، بقصد استغلالهم جنسيًا وفي التسول كون المجني عليهم لم يبغلوا من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة.

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