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حوادث

محاكمة ربة منزل وزوجها لقتلهما مواطنة وابنتها بدافع السرقة بمدينة نصر..اليوم

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:03 ص
محاكمة
محاكمة
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اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة ربة منزل وزوجها، لاتهامهما بقتل مواطنة وابنتها لسرقة المشغولات الذهبية بمدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، و عضوية المستشارين حسن السيد حسن و محمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
 
وتضمن أمر الإحالة قيام  المتهمة "س .م ، ربة منزل، بقتل المجني عليها "م .م"، عمدا مع سبق الإصرار  بأن عقدت العزم وبيتت  النية لقتلها، وأعدت  لذلك الغرض سلاح أبيض " سكين "، وما أن ظفرت بها حتي سددت لها عدة طعنات استقرت في صدرها وبطنها باستخدام السلاح الأبيض.
 
وذكر اقتران تلك الجناية بجناية أخرى،  في ذات الزمان والمكان قتلت المتهمة المجني عليها "ا .ع "، بأن سددت لها عدة طعنات استقرت في ظهرها وبطنها باستخدام ذات السلاح، قاصده من ذلك قتلها محدثة إصابتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها،  بالإضافة إلى قيامها بسرقة المنقولات المبينة بالأوراق.
 
وأشار أمر الإحالة،  إلى اشتراك المتهم الثاني زوجها "س .ب"، سائق  في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، بأن اتفق معها علي ذلك وساعدها بأن نقلها بسيارته لمكان الحادث، ثم غادر وانتشلها عقب اتمامها لجريمتها.
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