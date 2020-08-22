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محافظات

أبو العينين لم ينسَني.. «رسمي» يعيش في منزل عتيق ووالده أبكم.. تحدى الظروف وصعد عرش الثانوية الأزهرية

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:00 ص
الأول علي الثانوية
الأول علي الثانوية الأزهرية برفقة عائلته
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محمد عبدالحليم
على الرغم من الظروف التي مر بها "رسمي محمود رسمي"، فإنه استطاع أن يكون الأول على الثانوية الأزهرية  بمجموع 99%، فهو يقيم مع أسرته بقرية نزلة البرقي مركز الفشن بمحافظة بني سويف، ووالده من ذوي الاحتياجات الخاصة "صم وبكم" و5 آخرين من العائلة. 

"صدى البلد" التقى الطالب رسمي محمود رسمي، في منزله الذي قارب المائة عام تقريبا، إن لم يزِد، بقرية نزلة البرقي، حيث قال "الحمد لله رسمت لنفسي خطة وحلما سعيت إلى أن أحققه، وهو الحصول على 100%، ودخولي كلية الطب، وعلي الرغم من حصولي على مجموع 99% فإنني راضٍ عن المجموع في ظل الظروف التي أمر بها شخصيا، وتمر بها البلاد عامةً".

وتابع "رسمي"، "بعد جائحة كورونا كدت أن أصاب بحالة اكتئاب في بداية شهر مارس حتى نهاية أبريل، وتركت المذاكرة وعقدت النية أن اقتسم السنة إلي جزأين لولا عمتي المقيمة بقرية الصفانية مركز العدوة بمحافظة المنيا، وهي تعمل مدرسة احتضنتي وأخذتني عندها في القرية بعيدا عن أي توترات وضغوط ووفرت لي الأجواء المناسبة للمذاكرة إلي أن استعدت ثقتي بنفسي، والحمد لله وتقدمت للأمام  وعزمت وأصررت علي التفوق، وكنت أذاكر من بعد أذان المغرب حتي صلاة الفجر يوميا ماعدا يوم الجمعة كنت أحصل فيه على راحة أسبوعية". 

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وأضاف الأول على الثانوية الأزهرية "حفظي للقرآن الكريم ساعدني على التفوق"، مشيرا إلي أنه ختم القرآن الكريم كاملًا وهو في الصف الثاني الإعدادي الأزهري".

وأكد "لا أملك تليفون محمول في حياتي، ولا أجلس على مقهى طيلة عمري سوى مرة واحدة، وتعرضت للضرب من والدي بسبب جلوسي علي المقهي خوفًا من أصدقاء السوء، ومنذ ذلك الحين وأنا أحترم رغبة أبي في تربيتي، فأنا بار بوالدي والحمد لله". 

وقال الشيخ مخلوف عبد القادر، شقيق جدة الطالب رسمي، إن والد رسمي وعمه وعمته وزوجة أبيه وشقيقها و6 من منزل واحد من ذوي القدرات الخاصة "الصم والبكم" ومع ذلك تحدى "رسمي" الصعاب، وتفوق على نفسه وعلى أقرانه، كما أنه بار بوالديه ويشهد له الجميع بحسن السمعة والطيبة.

وأضاف الشيخ مخلوف أن المسئولين في بني سويف تجاهلوا تكريم رسمي لولا رسالة منه إلى رجل الأعمال النائب محمد أبو العينين  الذي استجاب لي فورًا، ورد عليّ واعدًا إياي بتكريم رسمي، وإيفاد مندوب موقع "صدى البلد" بالمحافظة للتسجيل معنا، وها هو قد صدق الوعد.

وطالب الشيخ مخلوف نيابة عن والد "رسمي"، الذي لا يتكلم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقبول رسمي بكلية الطب العسكرية؛ أسوة بزملائه المتفوقين ورحمة بوالديه، وأن يكون قدوة لأبناء القرية خاصةً أنه لا يملك واسطة ولا محسوبية غير الدعاء إلى الله بالقبول.
 
أبو العينين لم ينسَني.. «رسمي» يعيش في منزل عتيق ووالده أبكم.. تحدى الظروف وصعد عرش الثانوية الأزهرية
أبو العينين لم ينسَني.. «رسمي» يعيش في منزل عتيق ووالده أبكم.. تحدى الظروف وصعد عرش الثانوية الأزهرية
أبو العينين لم ينسَني.. «رسمي» يعيش في منزل عتيق ووالده أبكم.. تحدى الظروف وصعد عرش الثانوية الأزهرية
أبو العينين لم ينسَني.. «رسمي» يعيش في منزل عتيق ووالده أبكم.. تحدى الظروف وصعد عرش الثانوية الأزهرية
أبو العينين لم ينسَني.. «رسمي» يعيش في منزل عتيق ووالده أبكم.. تحدى الظروف وصعد عرش الثانوية الأزهرية
أبو العينين لم ينسَني.. «رسمي» يعيش في منزل عتيق ووالده أبكم.. تحدى الظروف وصعد عرش الثانوية الأزهرية
أبو العينين لم ينسَني.. «رسمي» يعيش في منزل عتيق ووالده أبكم.. تحدى الظروف وصعد عرش الثانوية الأزهرية
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