لم أهمل في صحتي.. الفنان يوسف فوزي: بعض المواقع نقلت عني كلاما خاطئا

الفنان الكبير

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أنه :"بسبب ظروف مرضي والعلاج الذي أتلقاه؛ بنام في أوقات مختلفة"، مستدركا أن آخر عمل فني له كان في عام 2015 مع الفنان عادل أمام، في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" وبعدها أصيب بمرض الشلل الرعاش، ولم يعد يستطيع التمثيل.

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