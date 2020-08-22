لم أهمل في صحتي.. الفنان يوسف فوزي: بعض المواقع نقلت عني كلاما خاطئا

انتقد الفنان الكبير يوسف فوزي، بعض المواقع الاخبارية، قائلا :" بعض المواقع نقلت عني كلاما خاطئا، ولم أهمل في صحتي كما أشيع".
وأضاف فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "ten"، مساء اليوم الجمعة، أني :"أخدت أدوية بتنيم خلال الفترة الأخيرة، ويتم نشر كلام لم أقُلْه، وأني اشتكي ومحدش بيسأل عني، ولكن في ناس كتيرة بتسأل عني".
وتابع الفنان الكبير يوسف فوزي، أنه :"بسبب ظروف مرضي والعلاج الذي أتلقاه؛ بنام في أوقات مختلفة"، مستدركا أن آخر عمل فني له كان في عام 2015 مع الفنان عادل أمام، في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" وبعدها أصيب بمرض الشلل الرعاش، ولم يعد يستطيع التمثيل.
واستطرد الفنان الكبير يوسف فوزي : "كفاية عليَّا 33 سنة في الفن، وهو أنا هاخد زمني وزمن غيري"، مؤكدا "لم أهمل في علاجي أو في حالتي الصحية كما أشيع".