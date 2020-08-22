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توك شو

أخبار التوك شو.. البرلمان الليبي: شعبنا يفرح عندما يتحدث السيسي عن أزمتنا.. وجامعة كفر الشيخ: علاج الطالب أحمد عمر صاحب واقعة التنمر على نفقتنا

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:02 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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أسامة علي
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

دخلت سمر بهاء، ممرضة متفوقة في الثانوية العامة بنظام المنازل، في نوبة بكاء؛ بعد حصولها على منحة لدراسة الطب.

كشف الإعلامى مصطفى بكرى عن موقف إنساني لأحد الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بنى سويف.

قال المستشار الإعلامى لـ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى حميد الصافى، إن ما قامت به الدولة المصرية من جهود دبلوماسية وسياسية لدعم الدولة الليبية لا يخفى على أحد.

عبر المستشار الإعلامى لـ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى حميد الصافى، عن تخوف الجانب الليبي عما سيحدث بعد بيان فايز السراج اليوم بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية.

تساءل الإعلامي مصطفى بكري: "لماذا خلا بيان حكومة الوفاق الليبية اليوم من "إعلان القاهرة"، بما يتضمنه من من حل المليشيات المسلحة، ووقف التدخل الخارجي؟".

قال الإعلامى مصطفى بكرى إن تطورا هاما حدث على الساحة الليبية، بعد إعلان ما يسمى حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار.

قال المستشار بدوي علام رئيس جمعية المدارس الخاصة, إن الدراسة توقفت 15 مارس ولم يكن باقيا علي نهاية العام الدراسي سوي شهر فقط وليس أكثر.

طالب الدكتور الصيدلي باهر السعيد، المواطنين بالوعى والحذر عند تناول الأدوية. 

كشف الدكتور عمرو سليمان استشارى الصحة النفسية، أسباب هروب الرجل من الزواج.

قال عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن اختبارات القدرات في كلية التربية الرياضية، منظومة يحكمها اللوائح والقوانين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مشددا على أن تلك اللوائح يتم تطبيقها على كل كليات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية.

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