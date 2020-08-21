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رياضة

مراسم تتويج إشبيلية ببطولة الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه.. شاهد

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:22 م
إشبيلية بطل الدوري
إشبيلية بطل الدوري الأوروبي
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إسماعيل محمود
توج نادي إشبيلية الإسباني بلقب بطولة الدوري الأوروبي، وذلك للمرة السادسة في تاريخه؛ وذلك بعد فوزه على نظيره نادي إنتر الإيطالي بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية.

إنتر كان قد افتتح التسجيل عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء، لكن الهولندي دي يونج عادل النتيجة سريعًا للفريق الأندلسي في الدقيقة الثانية عشر.

وفي الدقيقة 33 أضاف دي يونج الهدف الثاني له ولإشبيلية، قبل أن يعادل جودين النتيجة لإنتر في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 75 أهدى لوكاكو البطولة لإشبيلية؛ بهدف في مرمى فريقه، ليتوج الفريق الإسباني بلقب البطولة للمرة السادسة.

ونعرض لكم مراسم تتويج نادي إشبيلية ببطولة الدوري الأوروبي.
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