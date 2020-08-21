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رياضة

أخبار الزمالك.. مسحة الفريق سلبية قبل القمة 120.. و6 لاعبين يغيبون عن مواجهة الأهلي.. وفرمانات كارتيرون

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:25 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:

أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الجهاز الطبي لنادي الزمالك، بسلبية مسحة لاعبي الفريق الأبيض والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري، قبل مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها غدا السبت، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

 يستعد قطبا الكرة المصرية لخوض مباراة مهمة ينتظرها جماهير الأهلي والزمالك بفارغ الصبر، للاستمتاع بالمنافسة القوية التي تحدث في تلك المباريات.

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي رفع درجة الاستعداد القصوى خلال معسكر الفريق الأبيض المقام حاليا استعدادًا لمباراة القمة أمام الأهلي.
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