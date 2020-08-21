سكرتير محافظة الشرقية: مشروع لحوم صكوك الأضاحي يحمل رسالة وطنية

استقبلت اليوم الجمعة مديريات أوقاف: ( الإسكندرية والشرقية والجيزة والإسماعيلية وجنوب سيناء ) أربع سيارات تحمل لحوم أضاحي الأوقاف ، بواقع (4) طن لكل من محافظة :(الإسكندرية والشرقية والجيزة) ، و(3) طن لمحافظة (الإسماعيلية) ، و(2) طن لمحافظة جنوب سيناء ، لتوزيعها على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.





وفي السياق نفسه قال المهندس علي ماهر الصناديلي سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية: إن محافظة الشرقية ثالث أكبر محافظات مصر من حيث التعداد السكاني، فشكرًا لوزير الأوقاف على ما يوليه من اهتمام بالغ لشعب محافظة الشرقية من اهتمام وإرسال هذه الدفعات المتتالية من لحوم صكوك الأضاحي، ونحن نعي جيدًا دور جميع العاملين بوزارة الأوقاف والجهد العظيم الذي يقومون به لهذا المشروع ورسالته الوطنية.



