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ديني

سكرتير محافظة الشرقية: مشروع لحوم صكوك الأضاحي يحمل رسالة وطنية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:44 م
لحوم الاضاحي
لحوم الاضاحي
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عبد الرحمن محمد
استقبلت اليوم الجمعة مديريات أوقاف: ( الإسكندرية والشرقية والجيزة والإسماعيلية وجنوب سيناء ) أربع سيارات تحمل لحوم أضاحي الأوقاف ، بواقع  (4) طن لكل من محافظة :(الإسكندرية والشرقية والجيزة) ، و(3) طن لمحافظة (الإسماعيلية) ، و(2) طن لمحافظة جنوب سيناء ، لتوزيعها على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وفي السياق نفسه قال المهندس علي ماهر الصناديلي سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية: إن محافظة الشرقية ثالث أكبر محافظات مصر من حيث التعداد السكاني، فشكرًا لوزير الأوقاف على ما يوليه من اهتمام بالغ لشعب محافظة الشرقية من اهتمام وإرسال هذه الدفعات المتتالية من لحوم صكوك الأضاحي، ونحن نعي جيدًا دور جميع العاملين بوزارة الأوقاف والجهد العظيم الذي يقومون به لهذا المشروع ورسالته الوطنية.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.  كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
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