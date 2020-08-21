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أخبار البلد

مؤشرات أولية لانتخابات الأسنان تحت وفوق السن للتجديد النصفي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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محمد غالي
أوضحت المؤشرات الأولية، لعمليات فرز أصوات أطباء الأسنان المُشاركين بانتخابات التجديد النصفى، والتى تم عقدها اليوم الجمعة، 21 أغسطس 2020، و تقدم  على مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان فوق سن 15 عام،: الدكتور أشرف زعلوك، الدكتورة عبير عبد اللطيف، والدكتور أحمد مسعد.

 

فيما أوضحت المؤشرات الأولية، تقدم كل منهم على مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان تحت سن 15 عام: الدكتور محمد بدوى، والدكتورة نشوى جمال، والدكتورة مروة جمال، والدكتور محمد خطاب.

 

كما فازت الدكتورة نشوى معتصم بعضوية مجلس النقابة العامة على مقد قطاع القاهرة والجيزة، ومقعد شمال الصعيد فوق 15 سنة، للدكتور أيمن عبد المتجلى بالتزكية، وتقدم الدكتورة صفاء فواد على مقعد منطقة غرب الدلتا.
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