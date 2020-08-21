مؤشرات أولية لانتخابات الأسنان تحت وفوق السن للتجديد النصفي

أوضحت المؤشرات الأولية، لعمليات فرز أصوات أطباء الأسنان المُشاركين بانتخابات التجديد النصفى، والتى تم عقدها اليوم الجمعة، 21 أغسطس 2020، و تقدم على مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان فوق سن 15 عام،: الدكتور أشرف زعلوك، الدكتورة عبير عبد اللطيف، والدكتور أحمد مسعد.









فيما أوضحت المؤشرات الأولية، تقدم كل منهم على مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان تحت سن 15 عام: الدكتور محمد بدوى، والدكتورة نشوى جمال، والدكتورة مروة جمال، والدكتور محمد خطاب.







