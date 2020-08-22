إشادة حزبية بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا.. المصريين: دور القاهرة فرض خطوطا حمراء تمنع توغل حكومة الوفاق.. الشعب الجمهورى: انتصارًا للرؤية المصرية في ملف الأزمة الليبية

رئيس حزب "المصريين": قرار وقف إطلاق النار في ليبيا يُشكل نقطة تحول في الأزمة

قيادي بـ مستقبل وطن: مصر فرضت الحل السياسي في ليبيا وحفظت الدماء والثروات من الضياع

شباب الأحزاب والسياسيين ترحب ببيانات المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بداية "للتسوية السياسية"

الشعب الجمهوري: مبادرة حكومة الوفاق الليبية لوقف إطلاق النار تتوافق مع الرؤية المصرية لحل الأزمة

أمين «مستقبل وطن» بالجيزة: المواطن المصري البطل الحقيقي في انتخابات «الشيوخ»

رئيس ائتلاف دعم مصر: وقف إطلاق النار في ليبيا يؤكد السياسة الحكيمة لقادتنا





أشاد عدد من الأحزاب السياسية البيان المفاجئ الصادر عن المجلس الرئاسى وما تبعه من بيان صادر عن مجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى الأراضي الليبية والدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خلال شهر مارس القادم، باتفاق الأطراف الليبية، مؤكدين أن القرار دليل على نجاح مصر في حل الأزمة الليبية.









فى البداية، أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، أن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بوقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية يُشكل نقطة تحول في هذا البلد الذي مزقته ويلات الحرب والصراعات منذ فترة ليست قريبة، موضحًا أن هذا القرار من شأنه أن يعيد الاستقرار والأمن الليبي من جديد واسترجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج أي عناصر أجنبية من الأراضي الليبية الشقيقة.





قال "أبو العطا"، في بيان له، إن الفضل في هذا القرار يرجع بشكل كبير إلى تدخل الرئيس السيسي المباشر، وقراره المُتمثل في إرسال قوات من الجيش لدولة ليبيا الشقيقة، وتحذيراته الدائمة بالتدخل حال الاقتراب من سرت أو الجفرة، مشيرًا إلى أن لمصر دورا كبيرا وفعالا في قرار وقف إطلاق النار في ليبيا، واللجوء للتفاوض السياسي؛ لما تمتلكه من مكانة عسكرية كبيرة، وقوة عالمية فرضت نفسها على الجميع.





وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بوقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية يتماشى مع رؤية الرئيس السيسي وما جاء في إعلان القاهرة وجهود مصر المتواصلة لإنهاء الأزمة الليبية سلميًا.





وأوضح أن هذا القرار من شأنه أن يضع أرضية قابلة للمفاوضات بين أطراف النزاع للوصول إلى حل سلمي شامل وعادل في ليبيا يخدم تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق، مشيرًا إلى أن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بوقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية ينطوي على مراعاة كبيرة وعظيمة لمصالح الشعب الليبي الشقيق، لافتًا إلى أن هذا القرار يأتي في ظل صعوبة الأوضاع التي وصل إليها الشعب الليبي الشقيق بفعل الصراعات الدائرة هناك من جانب بعض الجماعات الخارجة عن الشرعية والقانون.





وأكد ضرورة السعي إلى مصالحة وطنية شاملة، والتي تُمثل إعادة بناء للوطن وضمان استقراره، موضحًا أن هذا القرار يحث كافة أطراف الصراع الليبي على تنفيذ وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية، علاوة على أنه يُعد خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها.





وطالب رئيس حزب "المصريين"، بطرد جميع الجماعات المسلحة ومرتزقة الفاشية أردوغان والمليشيات والدواعش والإرهابيين الموالين للنظام التركي الإرهابي، مؤكدًا على أنه لا يمكن الوصول لحل سياسي عادل وشامل ولا وقف لإطلاق النار إلا بانسحاب الأتراك ومرتزقة أردوغان من ليبيا.





كما، أشاد المستشار عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بتصريحات المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بوقف عمليات إطلاق النار وكافة العمليات القتالية في الأراضي الليبية، مؤكدا أن الرئيس السيسي كان له دور كبير في فرض السلام على الجميع واللجوء لحل سياسي يحفظ دماء وثروات الليبين من الضياع.





وقال "هلال" في بيان له، إن الدور المصري في فرض خطوط حمراء تمنع من توغل حكومة الوفاق، واستخدام قوات أجنبية في محاربة الجيش الوطني الليبي، أعاد توازن القوى بين الجميع، بما يؤكد أنه لا حل عسكري للقضية الليبية، وأنما لابد من حل سياسي، مشيرا بالحكمة المصرية في التعاطي مع هذا الملف الخطير والذي يؤمن بهذا الاتفاق الحدود الغربية لمصر.





وأشار "عضو مجلس الشيوخ" إلى أن تهيئة الأجواء نحو استئناف العملية السياسية مهم تقع على جميع الشركاء في ليبيا، مع ضرورة استبعاد كافة الميليشيات الإرهابية والمرتزقة الذين تم جلبهم من سوريا للقتال مع حكومة الوفاق واستبعاد التواجد التركي والذي سيحاول عرقلة كل إتفاق للسلام بين الأشقاء الليبين.





وأضاف "الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن" أن تغليب مصلحة الشعب الليبي ووضعها فوق أي اعتبار، ووضع حل سياسي شامل على أساس أن ليبيا هي الليبين وليس لقوات أجنبية تحاول إحتلالها والسيطرة على الثروات الليبية.





ومن جانبها، رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية بعد إخراج كافة المليشيات والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وعلى أساس إعلان القاهرة.





وأكدت التنسيقية دعمها المطلق لموقف مصر الثابت تجاه أشقائها العرب والدفع بالعملية السياسية والسعي للتوصل إلى تسوية سلمية بين كافة الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي، فإنها تعتبر ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق طموحات الشعب الليبى في استعادة استقرار وطنه، ووقف المطامع الإرهابية، وحفظ مقدرات لييبا وشعبها.





كما، أكد حزب الشعب الجمهوري، أن مطالبة المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي في بيانين لهم صباح اليوم الأطراف في ليبيا بوقف إطلاق النار، خطوة صحيحة في طريق حل الأزمة الليبية بالتفاوض بين الأشقاء الليبيين، دون أي تدخل خارجي.





وأضاف الحزب في بيانه له اليوم أن هذه الخطوة هي تأكيد على صحة موقف مصر من الأزمة منذ البداية حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن مبادرة حكومة الوفاق اليوم بوقف اطلاق النار في عموم ليبيا جاءت انتصارًا للرؤية المصرية في ملف الأزمة الليبية والمتمثلة في اعلان القاهرة للحل السلمي في ليبيا.





وأثنى الحزب على تأييد الرئيس السيسي لمبادرات وقف إطلاق النار بعموم ليبيا، مشيرًا إلى أن تأييد الرئيس لهذه المبادرة هو تأكيد على حرص الدولة المصرية على مصلحة الشعب الليبي، واستقرار الدولة الليبية وأمان شعبها.





و أشاد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، بدور المواطن المصري في انتخابات مجلس الشيوخ، وأنه بكل المقاييس كان هو البطل في هذه الانتخابات، مشيدًا في الوقت نفسه بحرص المواطنين وإصرارهم علي الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية رغم سوء الطقس وارتفاع درجة الحرارة خلال يومي انتخابات مجلس الشيوخ.





ووجه "أمين الحزب" شكره وتقديره لأهالي وعائلات محافظة الجيزة على ثقتهم الكاملة فى مرشحي الحزب ومنحهم شرف تمثيلهم بمجلس الشيوخ، داعيًا أهالي الجيزة لدعم مرشح الحزب عمرو القماطي فى جولة الإعادة.





ووجه "أمين الحزب بمحافظة الجيزة"، كل الشكر للحزب وقياداته وعلى رأسهم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والنائب محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب، على ما تم من جهد خلال الفترة الماضية وذلك فضلًا عن غرفة العمليات التي شكلها الحزب لمتابعة الانتخابات بمحافظة الجيزة والتي أدارها بإحترافية النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم بمحافظة الجيزة.





وأوضح "ناصر"، أن المواطن المصري لم يعد جاهلًا، مدللًا على ذلك بحرصه وإصراره على تحقيق الديموقراطية التي تشهدها البلاد، لافتًا في الوقت نفسه إلى دور اجهزة الدولة في توعية المواطنين بحقوقهم الدستورية، وظهور مصر بشكل حضاري يليق بمكانتها التاريخية.





وشكر "ناصر"، جهود الدولة ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات وكذلك رجال الشرطة المصرية في تنظيم سير انتخابات مجلس الشيوخ، وظهورها بشكل يليق بدولة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأكد "أمين الحزب"، أنه سيكون صوت لكل المصريين تحت قبة المجلس، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن مجلس الشيوخ سيكون علي عاتقه العديد من المهام الصعبة خلال الفترة المقبلة، وأنه سيسعي جاهدًا لتحقيق ما فيه المصلحة للشعب المصري.







