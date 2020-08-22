الطالب ضحية التنمر.. التربية الرياضية: أحمد عمر لديه مشكلة في الفكين

قال الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، إن شكل الطالب لا علاقة له إطلاقا بمعايير القبول بكلية التربية الرياضية.





وتابع عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المعايير الحاسمة التي نعمل عليها وفقًا للمجلس الأعلى للجامعات، إذا كان لديه أي انحراف يعيقه عن العمل داخل كلية التربية الرياضية يستثنى ويصبح غير لائق".





وأشار إلى أن هذا القرار بالاستثناء يساعد الطالب في اعطائه فرصة لدخول كلية أخرى يبدع فيها، لافتا إلى أن الطالب "أحمد عمر" الشهير بضحية التنمر، لديه مشاكل في الفكين، ورغم ذلك تم كتابة غير لائق حفاظًا على مشاعره كما يحدث مع كل طالب، ولكن إصراره أن يعرف من رئيس اللجنة السبب جعل رئيس اللجنة يصرح له بالسبب لرفضه.





وأضاف أن رئيس اللجنة أخبر الطالب عن المشكلة الخاصة به بكل احترام وبعيدًا تمامًا عن التنمر"، موضحا أن مشكلة الطالب "أحمد عمر" في الفكين قد تعرضه أثناء التمرين لمشكلة صحية كبيرة لو اصطدم بكرة أو أي شيء في منطقة فمه.



