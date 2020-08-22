خالد عكاشة: الخطوط الحمراء المصرية أدت لمواقف أوروبية إيجابية تجاه ليبيا.. فيديو

قال العميد الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المبادرة المصرية السياسية للتعامل مع الوضع في ليبيا، وضعت نقاطا كثيرة، مؤكدا رفض مصر لدخول ليبيا في الفوضى المسلحة.
وعلق عكاشة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على القناة الأولى، على بيان حكومة الوفاق الليبى، مؤكدًا أنه خطوة جادة للانخراط في العملية السياسية؛ حيث وضعت القاهرة مجموعة من الخطوط الحمراء، مما أدى لتغير إيجابي لمواقف أوروبية.
وأصدر المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالى الذى تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنى تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفورى لإطلاق النار وتعليق العمليات القتالية فى الأراضى الليبية".
وأكد المجلس الرئاسى أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".
وأضاف البيان أن "رئيس المجلس الرئاسي إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".
كما أكد رئيس المجلس الرئاسي دعوته إلى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين".