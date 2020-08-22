خالد عكاشة: الخطوط الحمراء المصرية أدت لمواقف أوروبية إيجابية تجاه ليبيا.. فيديو

قال العميد الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المبادرة المصرية السياسية للتعامل مع الوضع في ليبيا، وضعت نقاطا كثيرة، مؤكدا رفض مصر لدخول ليبيا في الفوضى المسلحة.





وعلق عكاشة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على القناة الأولى، على بيان حكومة الوفاق الليبى، مؤكدًا أنه خطوة جادة للانخراط في العملية السياسية؛ حيث وضعت القاهرة مجموعة من الخطوط الحمراء، مما أدى لتغير إيجابي لمواقف أوروبية.



