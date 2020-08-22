مرصد الأزهر: الإرهاب يستهدف الإنسانية كلها دون تفرقة بين دين أو لون أو عرق

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قراراها رقم 165/72 يوم 21 أغسطس بوصفه اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، وذلك من أجل تكريم ضحايا الإرهاب ودعم الناجين منه.





ويرى مرصد الأزهر أن الإرهاب يحارب الإنسانية كلها دون تفرقة بين دين أو لون أو عرق، وقد ثبت ذلك من خلال الإحصائية الشهرية التي ينفرد بها المرصد لضحايا الإرهاب في العالم.



