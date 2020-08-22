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ديني

مرصد الأزهر: الإرهاب يستهدف الإنسانية كلها دون تفرقة بين دين أو لون أو عرق

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:00 ص
الازهر
الازهر
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عبد الرحمن محمد
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة  بموجب قراراها رقم 165/72 يوم 21 أغسطس بوصفه اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، وذلك من أجل تكريم ضحايا الإرهاب ودعم الناجين منه. 

ويرى مرصد الأزهر أن الإرهاب يحارب الإنسانية كلها دون تفرقة بين دين أو لون أو عرق، وقد ثبت ذلك من خلال الإحصائية الشهرية التي ينفرد بها المرصد لضحايا الإرهاب في العالم.

 كما أشار المرصد إلى أهمية مكافحة الإرهاب فكريًا إلى جانب المكافحة العسكرية  والأمنية، من أجل تجفيف منابعه وقطع جميع السبل أمام الجماعات المتطرفة التي تحاول التسلل إلى عقول الشباب واستقطابهم، مؤكدًا أن الأزهر وجميع هيئاته تسير على خطى ثابته في المكافحة الفكرية للتطرف، وترسيخ القيم الإنسانية في المجتمعات.
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