أقدم جورنالجي يوناني في مصر: نور الشريف كان محب لتراثنا والثقافة في إنهيار

قال نيكول صاحب أقدم محل لبيع الجرائد والكتب اليونانية بمصر، أنه يوناني الأصل ولكنة ولد في مصر ويمتلك مكتبته منذ عام 1926.





وقرر اليوناني الشاب في ذلك الوقت أن يجعل المكتبة لبيع الجرائد والكتب اليونانية فقط خصوصا وأن العلاقات المصرية اليونانية قوية على مر العصور، بداية من الملك فاروق وحتى الآن.





وأوضح أن المكتبة لها زبائن من طابع خاص، سواء من حيث الثقافة أو المنشأ وليس كل الزبائن من اليونان، حيث كان هناك العديد من المصريين المحبين للثقافة والتراث اليوناني على رأسهم الفنان الراحل نور الشريف.





وتابع: كان بيحب يجيب كتب عن التمثيل والروايات بالإضافة إلي مجالات مختلفة و كان هناك الكثير ممن كانوا يترددوا علي المكتبة مصريين ولكن الوضع الآن اختلف تماما نظرا ل إنهيار الثقافة العامة التي انحصرت علي فئة صغيرة جدا من الشعب.