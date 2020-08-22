AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مجلس الدولة يتلقى 23 طعنا على انتخابات الشيوخ في يومين

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:09 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
كتب محمد زهير
استقبلت المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، 11 طعنا جديدا، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.

وبذلك تكون المحكمة تلقت 23 طعنا، حتى الآن، حيث انها تلقت ظهر اليوم 7 طعون بالإضافة إلى 5 آخرى مقامين أمس فى اليوم الأول لاستقبال التظلمات على اعلان النتيجة.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الاربعاء، خلال مؤتمر صحفي النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وفوز 74 مرشحًا على النظام الفردي، وإجراء الإعادة لحسم 26 مقعدًا، فيما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ100 مقعد مخصصة للقوائم.

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتنطلق الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اعتبارًا من أمس الخميس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. بدء معركة الطعون في انتخابات مجلس الشيوخ.. وإعلان القوائم النهائية للمرشحين الأحد المقبل

اليوم.. آخر موعد لتقديم الطعون في انتخابات مجلس الشيوخ

غدا.. الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ وبدء الدعاية

اليوم..الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ..بدء الدعاية و500 ألف جنيه الحد الأقصى لكل مرشح بالنظام الفردي و2 مليون و500 ألف جنيه للقائمة الـ 15 مقعدا و5 ملايين جنيه لـ 35 مقعدا

استعلم عن لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في 3 خطوات

في دقيقة من موبايلك .. اعرف لجنتك الانتخابية بـ انتخابات مجلس الشيوخ 2020

ترشيحاتنا

بعد استجابة السيسي.. زوجة مريض السمنة: شكرًا للرئيس كلمنا وسمعنا ولبى نداءنا

أخبار التوك شو.. البرلمان الليبي: شعبنا يفرح عندما يتحدث السيسي عن أزمتنا.. وجامعة كفر الشيخ: علاج الطالب أحمد عمر صاحب واقعة التنمر على نفقتنا

سمير فرج: مرتزقة ليبيا مقبضوش من 3 شهور ووقف إطلاق النار ضربة لـ أردوغان

شاهد| نجوم الفن في خطوبة ابنة المنتج مدحت العدل

مشاهد تعرض لأول مرة من عملية اغتيال النائب العام هشام بركات.. فيديو

ترامب يحذر من قوة عظمى تتحكم في أمريكا لو فاز بايدن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما يغلى.. طريقة تخزين الليمون دون تغير طعمة

تجمع بين الأناقة والبساطة.. 10 صور لزوجة تامر حسني برفقته

بدون أدوية.. علاج هشاشة العظام في 3 خطوات