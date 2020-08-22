مجلس الدولة يتلقى 23 طعنا على انتخابات الشيوخ في يومين

استقبلت المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، 11 طعنا جديدا، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.





وبذلك تكون المحكمة تلقت 23 طعنا، حتى الآن، حيث انها تلقت ظهر اليوم 7 طعون بالإضافة إلى 5 آخرى مقامين أمس فى اليوم الأول لاستقبال التظلمات على اعلان النتيجة.





وتفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس.





وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الاربعاء، خلال مؤتمر صحفي النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وفوز 74 مرشحًا على النظام الفردي، وإجراء الإعادة لحسم 26 مقعدًا، فيما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ100 مقعد مخصصة للقوائم.



