شوقى علام: دار الإفتاء بعيدة تماما عن الاستخدام السياسي ونقدر المصلحة العامة وفقا للشريعة..فيديو

أكد الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، أن دار الإفتاء بعيدة تمام عن الأستخدام والإملاءات السياسية.









وقال علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق،أنه لم يحدث إطلاقا أن أملى عليه ليقول قولا معينا، معقبا:" أقول دائما القول الذي يبنى على معايير علمية مع الفهم للواقع الموجود، يكون هذا الواقع محتاج إلى حكم شرعى رصين مأخوذ من الأدلة الشرعية.









وتابع شوقي علام قائلا:" دار الإفتاء بعيدة عن الاستخدام السياسي، وتقدر المصلحة العامة للدولة بناء على الشرعية الدينية".