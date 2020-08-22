وراثة... 12 خرافة حول مرض الاكتئاب اكتشفها

الاكتئاب هو حالة تؤثر سلبًا على طريقة تفكير الشخص وشعوره وتصرفاته ، مع استمرار الأعراض لمدة أسبوعين متتاليين على الأقل.

في عام 2017 ، عانى حوالي 7.1٪ من جميع البالغين في الولايات المتحدة من نوبة واحدة على الأقل من الاكتئاب الشديد . هذا يجعلها واحدة من أكثر حالات الصحة العقلية شيوعًا في الولايات المتحدة

على الرغم من ذلك ، لا تزال العديد من الأساطير تحيط بالاكتئاب. هذا يرجع في الغالب إلى علم قديم ومفاهيم ثقافية واجتماعية وطبية له.

كشف موقع mediacl news today عن بعض الخرافات الأكثر شيوعًا حول الاكتئاب ، ولماذا هي مضللة ، والحقائق التي يجب معرفتها.



1. الاكتئاب ليس حالة حقيقية

يمكن أن يعاني الشخص المصاب بالاكتئاب من أعراض نفسية وجسدية.

بعض الناس يشوهون الاكتئاب من خلال الادعاء بأنه ليس حالة طبية حقيقية ، وأنه نوع من الاختيار أو سمة شخصية بدلًا من ذلك. هذا ليس صحيحا.

الاكتئاب هو حالة راسخة تسبب أعراضًا نفسية وجسدية. في الواقع ، يعاني حوالي 63.8٪ من البالغين الذين عانوا من نوبة واحدة على الأقل من الاكتئاب الشديد في عام 2017 من ضعف شديد بسبب هذه الحالة.

كما ربط الأطباء الاكتئاب بمزيج من العوامل البيولوجية والبيئية والنفسية.

2. الأدوية هي دائمًا أفضل طريقة لعلاج الاكتئاب

يمكن لمضادات الاكتئاب تحسين طريقة استخدام الدماغ للمواد الكيميائية التي تتحكم في الحالة المزاجية والتوتر ، وغالبًا ما يصفها الأطباء للمساعدة في علاج الاكتئاب.

ومع ذلك ، فإن مضادات الاكتئاب ليست علاجًا شاملًا للاكتئاب ، كما أنها لا تعمل مع الجميع أو في جميع المواقف. في الواقع ، يصف الأطباء عادة مضادات الاكتئاب إلى جانب العلاج النفسي وتغيير نمط الحياة للمساعدة في علاج الاكتئاب.



3. يحدث الاكتئاب دائمًا بسبب حدث صادم

يمكن لمجموعة من العوامل أن تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب ، بما في ذلك الأحداث المؤلمة مثل التغيرات الحياتية الرئيسية والحزن والحوادث.

ومع ذلك ، فإن الأحداث الصادمة هي عامل خطر أو محفز محتمل للاكتئاب ، وليست السبب الجذري له.

أيضًا ، ليس كل من يتعرض لحدث مؤلم سيصاب بالاكتئاب. يمكن أن تتطور الحالة أيضًا عندما يبدو أن كل شيء في حياة شخص ما يسير على ما يرام.

4. الاكتئاب هو جزء طبيعي من النمو

يمكن أن تكون المراهقة وقتًا صعبًا عاطفيًا واجتماعيًا وفسيولوجيًا. يمكن أن تكون أعراض الاكتئاب مشابهة لتأثيرات المراهقة. وتشمل هذه الإفراط في النوم والتهيج والتشاؤم والقلق .

يبدو أن المراهقين يعانون أيضًا من ارتفاع معدلات الاكتئاب. تعرض ما يقدر بنحو 13.3٪ من المراهقين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا لنوبة اكتئاب كبرى واحدة على الأقل خلال عام 2017.

ومع ذلك ، فإن الاكتئاب ليس من طقوس العبور أو حدثًا بيولوجيًا يجب أن يمر به الشخص للوصول إلى مرحلة البلوغ.

يجب على المراهقين الذين يظهرون "العلامات النموذجية للمراهقين" ، وخاصة الحالة المزاجية المنخفضة باستمرار وصعوبة التكيف مع متطلبات المدرسة ، طلب المساعدة في أسرع وقت ممكن من خلال التحدث إلى شخص بالغ أو طبيب موثوق به أو عن طريق إرسال رسالة نصية إلى TXT 4 HELP.



5. كل النساء يصبن بالاكتئاب بعد الولادة

تعاني العديد من النساء من "الكآبة النفاسية" لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد الولادة ، والتي تشمل آثارها عادة قلقًا خفيفًا ، وتعبًا ، ومزاجًا منخفضًا نسبيًا.

حوالي 15٪ من جميع النساء في الولايات المتحدة يعانين من نوع من الاكتئاب يسمى اكتئاب ما بعد الولادة ، أو اضطراب اكتئابي رئيسي مع بداية ما قبل الولادة ، بعد الولادة. يمكن أن تسبب هذه الحالة نوبات اكتئاب كبيرة.

ويعتقد الباحثون أن اكتئاب ما بعد الولادة يتطور لعدد من الأسباب، بما في ذلك التغيرات المفاجئة ل هرمون الاستروجين و البروجستيرون المستويات، وقلة النوم، ولها تاريخ من الاكتئاب.

قد تشعر النساء المصابات باكتئاب ما بعد الولادة بالإرهاق والحزن الشديد لدرجة تجعل من الصعب عليهن رعاية أنفسهن وأطفالهن.

قد يحتاجون إلى علاج لمنع المضاعفات طويلة الأمد. في الحالات القصوى ، بدون العلاج المناسب ، يمكن أن يؤدي اكتئاب ما بعد الولادة ببعض النساء إلى إيذاء أنفسهن أو أطفالهن.



6. الرجال لا يصابون بالاكتئاب

حافظت الصور النمطية الثقافية والمجتمعية على الأسطورة القائلة بأن الرجال لا يصابون بالاكتئاب أو لا ينبغي عليهم ذلك. نتيجة لذلك ، تجاهل الكثير من الناس اكتئاب الذكور لفترة طويلة.

على الرغم من أن الاكتئاب يصيب النساء أكثر من الرجال ، إلا أن الرجال يعانون منه ، حتى لو كانت بعض الأعراض مختلفة.

قد يبدو الرجال غاضبين أو عدوانيين وليس حزينين ، وقد ينخرطون أيضًا في أنشطة عالية الخطورة. يميل الرجال أيضًا إلى أن يكونوا أقل انفتاحًا على التحدث عن مشاعرهم ، وبالتالي قد يكونون أقل عرضة لطلب المساعدة.

يجب على الرجال الذين يعانون من أعراض الاكتئاب التحدث إلى الطبيب أو أخصائي الصحة العقلية في أقرب وقت ممكن لمنع حدوث مضاعفات خطيرة. الرجال أيضا أكثر عرضة من النساء للوفاة بالانتحار المرتبط بالاكتئاب.



7. سيصاب الشخص بالاكتئاب إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابًا به

يعد وجود تاريخ عائلي للإصابة بالاكتئاب أحد عوامل الخطر لهذه الحالة ، ولكنه لا يضمن إصابة شخص ما بها.

تلعب الجينات دورًا بالتأكيد في الإصابة بالاكتئاب ، ولكن عادةً ما تكون جنبًا إلى جنب مع مجموعة من العوامل البيئية والنفسية والبيولوجية الأخرى. لذلك ، لمجرد أن أقارب الشخص قد يكونون قد عانوا من الاكتئاب ، فهذه ليست علامة مؤكدة على أنهم سوف يصابون به بأنفسهم.

ومع ذلك ، قد يجد الأشخاص الذين يصابون بالاكتئاب مزيدًا من الراحة والتوجيه من التحدث مع أفراد الأسرة الذين يفهمون الحالة شخصيًا.

8. تناول مضادات الاكتئاب هو التزام مدى الحياة

صحيح أن بعض المصابين بالاكتئاب يتعاطون مضادات الاكتئاب لسنوات عديدة من أجل السيطرة على أعراضهم ، ولكن نادرًا ما يصف الأطباء مضادات الاكتئاب مدى الحياة.

يستغرق الأمر عادةً من 2 إلى 4 أسابيع حتى تبدأ مضادات الاكتئاب في العمل. من المهم الإشارة إلى أنه ليس من الآمن للأشخاص الذين يتناولون مضادات الاكتئاب أن يتوقفوا فجأة عن تناولها. هذا بسبب خطر الآثار الجانبية للانسحاب المرتبطة ببعض الأدوية.

يضع معظم الناس خطة مع طبيبهم أو أخصائي الصحة العقلية للبدء ببطء في تقليل جرعاتهم. طريقة التقليل هذه ممارسة شائعة بمجرد أن يتم حل أعراض الشخص.

عادة ، يكون هذا بعد تناول الدواء لمدة تتراوح من 6 إلى 12 شهرًا.



9. كل شخص يعاني من الاكتئاب بنفس الطريقة

اعتاد الناس على تعريف الاكتئاب ببعض الأعراض المحددة. وشملت هذه الحالة المزاجية المكتئبة السائدة ، والنوم المفرط ، وانخفاض الاهتمام أو المتعة في الأنشطة اليومية.

ومع ذلك ، تظهر الدراسات الآن أنه يمكن للناس تجربة مجموعة واسعة من الأعراض النفسية والعاطفية والجسدية خلال نوبات الاكتئاب. هذا يعني أنه لا يعاني كل شخص مصاب بالاكتئاب من كل الأعراض المرتبطة به.

قد يعاني الأشخاص أيضًا من الاكتئاب أو يعبرون عنه بشكل مختلف بناءً على عوامل مثل العمر والجنس.

يمكن أن يؤثر هذا أيضًا على العلاج الأفضل. عادة ما يستغرق شخص ما بعض الوقت لمعرفة الدواء أو خيارات العلاج الأخرى التي تناسبه بشكل أفضل.

10. الاكتئاب والحزن أو الشفقة على الذات هما نفس الشيء

اعتاد بعض الناس على النظر إلى الاكتئاب على أنه نوع من الحزن الشديد أو الشفقة على الذات. ليست هذه هي القضية.

الاكتئاب حالة يمكن تشخيصها ، وليس عاطفة أو شعورًا معينًا. على عكس الحزن أو الشفقة على الذات ، تسبب نوبات الاكتئاب أعراضًا تستمر لمدة أسبوعين على الأقل ويمكن أن تغير بشكل كبير كيف يفكر الشخص ويشعر به ويتصرف.

11. الاستمرار في الانشغال يعالج الاكتئاب

قد يساعد الحصول على المقدار الموصى به من التمارين وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء في تقليل بعض أعراض الاكتئاب.

ومع ذلك ، فمن الأسطورة أنه إذا ألقى شخص ما بنفسه في عمله ، أو بدأ مشروعًا ، أو وجد هواية جديدة ، فسوف يساعد ذلك في تخفيف اكتئابه.

بدلًا من ذلك ، قد يرغب الناس في التركيز على عدد قليل من مهامهم المعتادة أثناء نوبة الاكتئاب. يجب أن يحاولوا تقسيم أي مهام كبيرة إلى مهام أصغر يمكن إدارتها وتجنب القيام بأشياء كثيرة في وقت واحد.

يجب على الناس أيضًا تأجيل اتخاذ أي قرارات أو التزامات مهمة أثناء نوبات الاكتئاب ، حتى يتمكنوا من اتخاذ خيارات أكثر وضوحًا وموضوعية.

12. يتطور الاكتئاب في سن معينة

يعاني العديد من الأشخاص من نوبة اكتئابهم الأولى في مرحلة البلوغ ، غالبًا في مكان ما في العشرينات أو الثلاثينيات من العمر . ومع ذلك ، يمكن أن يتطور الاكتئاب في أي عمر.

يعرف الباحثون الآن أنه حتى المراهقين والأطفال قد يعانون من الاكتئاب ، على الرغم من أن الأعراض قد تكون مختلفة جدًا. عند الأطفال ، على سبيل المثال ، قد يظهر الاكتئاب من خلال أعراض مثل التهيج والقلق الشديد.