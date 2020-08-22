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المصري للدراسات: ما حدث في ليبيا خطوة مهمة نحو التسوية السياسية

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
علق اللواء محمد إبراهيم نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على قرار وقف إطلاق النار في الأراضي الليبية.

وقال إبراهيم  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أنه يجب التعامل مع قرار وقف إطلاق النار في الأراضي الليبية بتفاؤل وحذر، نظرًا لأن القضية في غاية التعقيد وتداعياتها ممتدة على سنوات طويلة.

ونوه إلى أن مصر طرف رئيسي في كل محاولات حل الأزمة الليبية، ورؤيتها للأزمة وحرصها على حلها بسلام وأمن ساعد في القرار الصادر اليوم من حكومة السراج بوقف إطلاق النار.

 وأوضح أن مصر تواصلت مع جميع القوى الدولية والإقليمية لحل الأزمة الليبية، مؤكدًا أن «إعلان القاهرة» هو المرجع الرئيس لأي حلول للأزمة الليبية.

 وأكمل نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "ما  حدث في ليبياعلق اللواء محمد إبراهيم نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على قرار وقف إطلاق النار في الأراضي الليبية.

وقال إبراهيم  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أنه يجب التعامل مع قرار وقف إطلاق النار في الأراضي الليبية بتفاؤل وحذر، نظرًا لأن القضية في غاية التعقيد وتداعياتها ممتدة على سنوات طويلة.

ونوه إلى أن مصر طرف رئيسي في كل محاولات حل الأزمة الليبية، ورؤيتها للأزمة وحرصها على حلها بسلام وأمن ساعد في القرار الصادر اليوم من حكومة السراج بوقف إطلاق النار.

 وأوضح أن مصر تواصلت مع جميع القوى الدولية والإقليمية لحل الأزمة الليبية، مؤكدًا أن «إعلان القاهرة» هو المرجع الرئيس لأي حلول للأزمة الليبية.

 وأكمل نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "ما  حدث في ليبيا خطوة مهمة نحو التسوية السياسية واستعادة الاستقرار في ليبيا". واستعادة الاستقرار في ليبيا".
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