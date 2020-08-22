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أصل الحكاية

نهائي أوروبي مثير.. شخصية البطل إشبيلية تنتصر على قوة الإنتر

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:57 ص
فريق إشبيلية
فريق إشبيلية
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أحمد أيمن

انتصرت شخصية البطل على قوة الإنتر في نهائي الدوري الأوروبي، حيث فاز فريق إشبيلية الأسباني ملوك الدوري الأوروبي بالبطولة للمرة السادسة وهو رقم قياسي بعد الفوز على إنتر ميلان في نهائي مثير في كولونيا.


بدأت الدراما عندما ارتكب مدافع إشبيلية دييجو كارلوس خطأ على روميلو لوكاكو لركلة جزاء إنتر - وانتهت عندما أرسل لوكاكو ركلة كارلوس في مرماه، وهذا يعني أن انتظار إنتر ميلان للفوز باللقب سيصل إلى عامه العاشر على الأقل.


منح لوكاكو الفريق الإيطالي تقدمًا مبكرًا من ركلة جزاء ليسجل هدفه 34 هذا الموسم ، ليوسع رقمه القياسي في التسجيل في مباريات متتالية في الدوري الأوروبي إلى 11.


سجل بعدها لوك دي يونج هدفين برأسية - من تمريرة خيسوس نافاس وإيفر بانيجا - ليضع إشبيلية في المقدمة، حتى تعادل إنتر عندما هز دييغو جودين رأسه ليجعل النتيجة 2-2 في الدقيقة 35.


لا يمكن أن تستمر اللعبة بهذا الإيقاع العالي ، ولكن مع وجود وقت إضافي على الأوراق ، سيكون هناك تطور قادم.


طار كارلوس في الهواء ليقابل كرة عالية بركلة فوق مستوى الرأس والتي ربما كانت تتحرك بعيدًا حتى أخرج لوكاكو إحدى ساقيه وحولها داخل مرمى فريقه ليحرز الهدف الثالث والفوز للفريق المنافس بالخطأ في مرمى فريقه.


وهذه هي الكأس الأولى في مسيرة مدرب إشبيلية جولين لوبيتيغي ، الذي لم يخسر فريقه منذ فبراير في 21 مباراة.


فازت الفرق الإسبانية والإنجليزية بالدوريات التسع الأخيرة - إشبيلية (4) وأتلتيكو مدريد وتشيلسي (2) ومانشستر يونايتد، وكان آخر فريق إيطالي فاز هو بارما عام 1999.


وتولى لوبيتيغي ، مدرب إسبانيا وريال مدريد السابق ، مهام منصبه الصيف الماضي وقام ببناء فريق جديد، تسعة من التشكيلة الأساسية في كولونيا كانت في موسمها الأول مع النادي.


على الجانب الآخر، قاد أنطونيو كونتي ، مدرب تشيلسي السابق - الذي جلب خمسة لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز منذ توليه منصبه الصيف الماضي - إنتر ميلان إلى المركز الثاني في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

كان هذا أفضل إنجاز له منذ 2010-11 ، وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي فازوا فيها بكأس - كأس إيطاليا.


مستقبل كونتي أصبح موضع شك وعلى المحك بعد خلافات مع مالكي النادي، كان من الممكن أن يساعد الكأس الأوروبي في تحسين موقفه لكن شخصية البطل الأسباني انتصرت على كفة الإنتر الراجحة.

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