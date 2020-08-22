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بـ تايجر.. رانيا فريد شوقي فى إطلالة تخطف الأنظار على انستجرام

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:54 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 وظهرت الفنانة رانيا فريد شوقي ؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية بلوزة تايجر مكشوفه الأكتاف ونسقت معها جيب قصير فوق الركبة باللون الاسود وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة. 

اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة. 

وحازت الصورة علي إعجاب الكثير وجاءت التعليقات ما بين "قمر   ".

وشاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، في تقديم عرض مسرحية «الملك لير» بشكل منتظم بجوار بطل العرض، النجم يحيى الفخراني.

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