ريم بسيوني: مصطلحات اللغة الجديدة لدى الشباب تطور طبيعي.. فيديو

قالت ريم بسيوني، أستاذ بالجامعة الأمريكية ومؤلفة رواية "أولاد الناس، إنها تخصصت في دراسة علم يسمى "علم اللغة الاجتماعي"، متابعه: العلم يدرس العلاقة بين المجتمع واللغة وكيف يأثر كل منهما بالأخر".



وأضافت خلال حوارها ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن أي تغير يحدث للغة يمثل أمر طبيعي لتطوير اللغة، معقبه: اللغة مثل الإنسان ولهذا يجب أن تتغير على مر الأعوام..والمصطلحات الجديدة لدى الشباب ما هي إلا تغيير للغة".



وأوضحت أن مسجد السلطان حسن يعد أعظم جامع في العالم، معقبة: المسجد يتمتع بشموخ رائع، وأيضا الفن المعماري المتواجد داخل المسجد.



وواصل قائلة: الفنان في عصر المماليك كان يدرس كل جزء داخل المسجد بطريقة روحانية.