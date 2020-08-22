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تعليم

رابط تنسيق الجامعات 2020 .. سجل رغباتك الآن

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:26 ص
تنسيق الجامعات 2020
تنسيق الجامعات 2020
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قســـم التعليــــم
أعلنت بوابة الحكومة المصرية عبر الانترنت ، عن بدء تفعيل رابط خدمات تنسيق الجامعات 2020 .


تنسيق 2020.. معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة

ويمكن لمن يهمه الامر  الان تسجيل رغبات المرحلة الأولى بحد ادنى : ( الشعبة العلمية 400 ، الشعبة الهندسية 387 الشعبة الأدبية 327.5) ، وذلك عن طريق الضغط هنا 


أما عن خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الاولى 2020 فتتمثل فيما يلي :
1- ادخال رقـم الجلوس
2- ادخال الرغبات
3- ادخال البيانات الأساسية
4- إدخال/تعديل الرغبات
5- تسجيل الرغبات
6- النهاية 

وقد أعلن المجلس الأعلى للجامعات أنه انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية العميق، بدور التعليم في النهوض بالمجتمعات، وبناء الإنسان  والأوطان، جرى اتخاذ عدد من الخطوات- خلال اجتماعه الشهري- فيما يخص تنسيق الثانوية العامة 2020 من بينها:

 

- اعتبارًا من تنسيق القبول في العام الجامعي 2020/ 2021 سيتم إدراج كليتي الهندسة والعلوم بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة).

 

- سيتم إدراج كليتي الهندسة وإدارة الأعمال الدولية والانسانيات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة).

 

- سيتم توضيح بيانات هذه الكليات بدليل الطالب علي موقع التنسيق الإلكتروني، وعلى الطلاب المتقدمين لهاتين الجامعتين اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تعقد بالجامعتين بعد الترشيح.

 

- قبول طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بالجامعات الحكومية المصرية وفق القواعد المنظمة للقبول.

 

- قبول طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات بالأقسام الموجودة أمام شعبة العلوم الطبيعية وأمام شعبة الجيولوجيا وفق القواعد المنظمة للقبول.

 

- قبول طالبات شعبتي العلوم والرياضيات بالثانوية العامة المصرية (بدلا من شعبة العلوم فقط) بشعبة الاقتصاد المنزلي بكلية البنات للعام الجامعي 2020/2021

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