رابط تنسيق الجامعات 2020 .. سجل رغباتك الآن

وقد أعلن المجلس الأعلى للجامعات أنه انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية العميق، بدور التعليم في النهوض بالمجتمعات، وبناء الإنسان والأوطان، جرى اتخاذ عدد من الخطوات- خلال اجتماعه الشهري- فيما يخص تنسيق الثانوية العامة 2020 من بينها:

- اعتبارًا من تنسيق القبول في العام الجامعي 2020/ 2021 سيتم إدراج كليتي الهندسة والعلوم بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة).

- سيتم إدراج كليتي الهندسة وإدارة الأعمال الدولية والانسانيات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة).

- سيتم توضيح بيانات هذه الكليات بدليل الطالب علي موقع التنسيق الإلكتروني، وعلى الطلاب المتقدمين لهاتين الجامعتين اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تعقد بالجامعتين بعد الترشيح.

- قبول طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بالجامعات الحكومية المصرية وفق القواعد المنظمة للقبول.

- قبول طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات بالأقسام الموجودة أمام شعبة العلوم الطبيعية وأمام شعبة الجيولوجيا وفق القواعد المنظمة للقبول.

- قبول طالبات شعبتي العلوم والرياضيات بالثانوية العامة المصرية (بدلا من شعبة العلوم فقط) بشعبة الاقتصاد المنزلي بكلية البنات للعام الجامعي 2020/2021