برلماني: قرار وقف إطلاق النار في ليبيا يحقق المصلحة العليا لليبيين

قال النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، إنه يرحب تماما بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا والإعلان عن موعد اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مارس 2021 القادم. قائلا إنه قرار ينهي الفوضى وسنوات الظلام في ليبيا. ويعتبر كارت أحمر في وجه اردوغان والميليشيات الموجودة في ليبيا.





وقال إنه يثمن عاليا ترحيب الرئيس السيسي بالقرار، واعتباره خطوة ايجابية وهامة لتحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي.





ولفت المغازي إلى أن الثوابت المصرية منذ بداية الأزمة الليبية كانت واضحة وعدم تأجيج الحرب وتعزيز الحل السياسي ووقف اطلاق النار.





وشدد عضو مجلس النواب ، أن إعلان القاهرة من قبل واعلان مصر خط سرت الجفرة خطا أحمر. كان هدفه ولا يزال حقن دماء الليبيين وهو ما تحقق أخيرا بقرار وقف إطلاق النار.





وطالب المغازي الليبيين بامتلاك شجاعة القرارات المصيرية لليبيا ومواصلة الطريق السلمي والتسوية السياسية لوضع نهاية للأزمة المستعصية في ليبيا.