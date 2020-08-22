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برلمان

برلماني: إعلان مصر تأييد وقف إطلاق النار انتصار للسلام في ليبيا وطموحات الليبيين

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:34 ص
معتز محمود
معتز محمود
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عبد الرحمن سرحان
أكد للمهندس معتز محمود، عضو مجلس النواب، على أهمية إعلان مصر تأييدها التام قرار وقف إطلاق النار في ليبيا. ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

وأضاف أن موقف مصري أصيل يؤكد اعتزاز مصر بالسلام ورغبتها في تأصيله داخل ليبيا. وإبعاد شبح الحرب والمرتزقة.

وقال محمود في بيان له اليوم، إن الثوابت المصرية منذ البداية واضحة،. الحفاظ على ليبيا دولة موحدة وإبعاد خطط التقسيم عنها وعدم جعلها موطىء قدم للإرهابيين والإخوان.

ولفت محمود، أن إيقاف الحرب والعمليات العسكرية وتحديد موعد لإطلاق الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مارس 2021 القادم يؤكد بدون مواربة.أن هناك سعي حثيث لطي صفحة الاقتتال الداخلي في ليبيا وإيقاف الحرب الأهلية واجهاض المؤامرة عليها. من هنا جاء إعلان الرئيس السيسي تأييد مصر لوقف الحرب لتكون بداية لإخراج المرتزقة وبدء صفحة جديدة شرعية في ليبيا يتفاعل معها ملايين الليبيين بعد الانتخابات.
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