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مين هما "أولاد الناس" في عصر المماليك؟.. الكاتبة ريم بسيوني تجيب..فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:06 ص
ريم بسيوني، أستاذ
ريم بسيوني، أستاذ بالجامعة الأمريكية و مؤلفة رواية "أولاد ال
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اسراء صبري
قال ريم بسيوني، أستاذ بالجامعة الأمريكية ومولفة رواية "أولاد الناس"، إن "أولاد الناس" لقب لا يقصد به المماليك، بل أبناء المماليك، معقبة:" هما الأولاد اللي بيكون معروف مين أمهم ومين أبوهم..ولازم يكونهوا مولودين في مصر أو الشام".

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن أي شخص بعيش في مصر بيحدث ه ما يسمى بالتمصير.

وأضافت أن مماليك العصر العثماني يختلفون عن مماليك اللعصر المملوكي، وهذا هو سبب كره المصريين للمماليك، متابعة: هما كرهوا مماليك العصر العثماني عشان حكوا كتير..وكعادة المصري فهو صعب الحكم عليه وإرضاءه". 
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