انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقًا في مياه النيل ببني سويف

تمكنت قوات الإنقاذ النهري ببني سويف ، من إنتشال جثة طفل في الخامسة عشر من عمره، لقي مصرعه غرقًا، ، في مياه نهر النيل بقرية" أشمنت" التابعة لمركز ناصر، شمال المحافظة، وتم نقلها للوحدة الصحية بالقرية لإتخاذ الإدارية والقانونية بشأن الواقعة. الإجراءات





كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بغرق طفل يدعى "محمد أحمد إبراهيم" 15 سنة، مقيم عزبة السرايا بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر، في مياه النيل بالقرية.





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وانتقلت قوة أمنية وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري، التي انتقلت لموقع البلاغ، ونجحت في انتشال جثة الطفل من مياه النيل وتم نقلها سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف ، إلى الوحدة الصحية بقرية أشمنت.





وجارٍ إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم و استصدار تصريح النيابة العامة بدفن الجثة، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.