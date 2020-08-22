دي يونج يتوج بجائزة أفضل لاعب في نهائي الدوري الأوروبي

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة الدوري الأوروبي تتويج الهولندي بلقب أفضل لاعب في المباراة بعد ان سجل ثنائية، قاد بها فريقه للفوز بالمباراة.

تتويج إشبيلية جاء ليؤكد سيطرته على بطولة الدوري الأوروبي.





ويعزز موقعه في قائمة أكثر الأندية المتوجة بالبطولة برصيد 6 بطولات متفوقًا على أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد وليفربول وإنتر ويوفنتوس والذين يملكون في جعبتهم فقط 3 بطولات، يكفي أن نقول أيضًا بأنه وصل للنهائي 6 مرات وتوج بالبطولة في جميعهم.



