دي يونج يتوج بجائزة أفضل لاعب في نهائي الدوري الأوروبي

توج نادي إشبيلية الإسباني بلقب بطولة الدوري الأوروبي، وذلك للمرة السادسة في تاريخه؛ وذلك بعد فوزه على نظيره نادي إنتر الإيطالي بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية.
وأعلن الحساب الرسمي لبطولة الدوري الأوروبي تتويج الهولندي بلقب أفضل لاعب في المباراة بعد ان سجل ثنائية، قاد بها فريقه للفوز بالمباراة.
تتويج إشبيلية جاء ليؤكد سيطرته على بطولة الدوري الأوروبي.
ويعزز موقعه في قائمة أكثر الأندية المتوجة بالبطولة برصيد 6 بطولات متفوقًا على أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد وليفربول وإنتر ويوفنتوس والذين يملكون في جعبتهم فقط 3 بطولات، يكفي أن نقول أيضًا بأنه وصل للنهائي 6 مرات وتوج بالبطولة في جميعهم.
أولى بطولات إشبيلية في تلك المسابقة كانت عام 2006 وتوج بها على حساب مدلزبرة برباعية نظيفة، ليعود في العام الذي يليه ويحافظ على لقبه على حساب مواطنه إسبانيول بضربات الترجيح.