الصدمة والتغيرات الهرمونية... أسباب شائعة عن الاكتئاب

يجهل بعض الأشخاص أسباب الاكتئاب، ويظلون يسألون عن سبب الاكتئاب بالرغم ان لا أحد من العلماء يعرف بعد السبب الدقيق للاكتئاب. ومع ذلك ، يعتقد العديد من الخبراء أن عدة عوامل تلعب دورًا في ظهوره ،التى تتمثل فيما يلي، وفقا لما نشره موقع mediacl news today.

علم الوراثة : يمكن أن ينتشر الاكتئاب في العائلات. يمكن أن يؤدي وجود قريب مصاب بهذه الحالة إلى زيادة خطر إصابة الشخص بنفسه.

الاختلافات البيولوجية والكيميائية : التغيرات الجسدية أو الاختلالات الكيميائية في الدماغ قد تساهم في تطور الاكتئاب.

الهرمونات : التغيرات الهرمونية أو الاختلالات في الجسم قد تسبب الاكتئاب أو تحفزه. على سبيل المثال ، تعاني العديد من النساء من اكتئاب ما بعد الولادة بعد الولادة.

الصدمة أو التوتر : يمكن أن تؤدي فترات التوتر الشديد أو الأحداث المؤلمة أو التغيرات الكبيرة في الحياة إلى نوبة من الاكتئاب لدى بعض الأشخاص.

سمات الشخصية : قد يؤدي تدني احترام الذات أو التشاؤم ، على سبيل المثال ، إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.

أمراض أخرى : يمكن أن تؤدي الإصابة بحالة صحية عقلية أو جسدية أخرى أو تناول بعض الأدوية إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.