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فن

مريض منذ فترة.. تامر حسني: والدي بخير الحمد لله

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:27 ص
تامر حسني والدة
تامر حسني والدة
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ميرنا محمود
طمأن الفنان تامر حسني جمهوره علي صحة والده بعد تداول صورة له وهو يرقد على سرير أحد المستشفيات.

وكتب تامر حسني عبر خاصية الاستوري عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :الوالد بخير الحمد لله هو تعبان من فترة والحمد لله هو احسن دلوقتي واللي اتكتب في المواقع بناء على فهم خاطئ غير مقصود طبعا بسبب صورة قديمة تم نشرها من ولاد الحلال وبشكر كل الناس وكل الصحافة الي اهتمت واللي صلحوا الخبر.

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يذكر أن تداول عدد من جمهور ومحبي الفنان تامر حسني، صورة لوالده (حسني شريف) وهو يرقد على سرير بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة. 


وكشف محبو تامر حسني، عن تعرض والده لوعكة صحية قبل 3 أيام مما تطلب احتجازه داخل احد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج والوضع تحت الملاحظة.

وطالب محبو تامر حسني، باقي الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل التام لولده، ولم يكشفوا عن أي تفاصيل حول أزمة والده الصحية. 

من جهة أخرى، أعلن الفنان تامر حسنى عن انتهاء تسجيل ألبومه الجديد ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وشارك الفنان تامر حسنى فى بطولة فيلم "الفلوس" بطولة الفنانة زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.
مريض منذ فترة.. تامر حسني: والدي بخير الحمد لله
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