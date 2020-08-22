مريض منذ فترة.. تامر حسني: والدي بخير الحمد لله

يذكر أن تداول عدد من جمهور ومحبي الفنان تامر حسني، صورة لوالده (حسني شريف) وهو يرقد على سرير بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.









وكشف محبو تامر حسني، عن تعرض والده لوعكة صحية قبل 3 أيام مما تطلب احتجازه داخل احد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج والوضع تحت الملاحظة.





وطالب محبو تامر حسني، باقي الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل التام لولده، ولم يكشفوا عن أي تفاصيل حول أزمة والده الصحية.





من جهة أخرى، أعلن الفنان تامر حسنى عن انتهاء تسجيل ألبومه الجديد ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".





وشارك الفنان تامر حسنى فى بطولة فيلم "الفلوس" بطولة الفنانة زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.