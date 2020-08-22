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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتساب تستعيد ميزة قديمة إلى منصتها.. و«أوبو» تعلن أرخص هواتفها OPPO A53

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:19 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


كانت شركة أوبو Oppo، قد أطلقت في وقت سابق من العام الجاري، هاتفها الذكي F15 من خلال سلسلة F الخاصة بها، وبعد ما يقرب من 6 أشهر  من طرحه بالأسواق تخطط الشركة الصينية لإطلاق إصدارا جديدا منه يسمى OPPO F17 Pro.


قامت شركة آبل بحذف فيديو من على قناتها على موقع يوتيوب، بعدما قامت ببثه على القناة على أنه موعد إطلاق سلسلة هواتف آيفون iPhone 12  القادمة، حيث حمل الفيديو إمكانية التسجيل لمشاهدة حدث آبل القادم بتاريخ 10 سبتمبر. 


أعلنت شركة فيسوك Facebook، من خلال مؤتمر المطورين في شهر مايو الماضي، عن التصميم الجديد لنسخة تطبيقها على سطح المكتب في جميع أنحاء العالم، والذي يأتي بالميزة الأكثر شيوعا الوضع الداكن.


يعد شراء أفضل هاتف في عام 2020، استثمارا مكلفا للغاية، بغض النظر عما إذا كان هذا الهاتف الذكي من إنتاج سامسونج أو آبل أو هواوي، مما يعني أن قرارك لشراء هاتف ذكي جديد قرار صعبا، حيث ظهر العديد من الهواتف الذكية خلال النصف الأول من العام الجاري، لذا سيكون من الصعب معرفة أفضل هاتف ذكي في 2020 يمكن شراؤها.


أضاف مطورو تطبيق واتساب WhatsApp، العديد من الميزات التحسينات إلى الخدمة مؤخرا، حيث ادخلوا تغييرات جديدة على ميزة الملصقات وخلفيات الدردشة المخصصة، والآن يخططون لإعادة احياء ميزة قديمة ولكنها مفيدة خاصة بالصور.


كشفت شركة إل جي LG، النقاب عن هاتفها الذكي الأحدث LG K31 ، والذي يأتي ضمن فئة المنخفضة المواصفات، مع هيكل مصنوع من البلاستيك، وكاميرا أمامية على شكل قطرة ماء.


نشر المحلل التقني Ming-Chi Kuo، أحدث تقرير عن سلسلة هواتف آيفون القادمة iPhone 12 و سماعات AirPods  اللاسلكية، حيث تخطط شركة آبل لخفض تكاليف تصنيع سلسلة هواتفها الذكية القادمة،  لتعويض تكاليف إضافة شبكات الجيل الخامس 5G.


كشف صاحب التسريبات المعروف باسم [email protected]، وموقع التكنولوجيا الهندي "PriceBaba"، بعض المعلومات حول مواصفات هاتف جوجل المرتقب Pixel 5، والذي يأتي مشابها لسابقه Pixel 4A.


أطلقت جوجل Google، أخيرا، أداة فحص كلمة المرور Canary، إلي الإصدار الأخير من متصفح Chrome، على هواتف أندرويد والتي ستعمل على تنبيه المستخدمين إذا تم اختراق كلمة المرور الخاصة بهم، فى أي هجوم لخرق البيانات.


أشارت بعض التسريبات السابقة، إلى أن شركة أوبو تعتزم إطلاق هاتف يسمى Oppo A53 في إندونيسيا، والآن، إزاحة شركة أوبو بالهند الستار عن الهاتف المنتظر، والذي من المقرر إطلاقه بشكل رسمي في 25 أغسطس الجاري.


نشرت غرفة أخبار شركة سامسونج منشورا جديد، يسلط الضوء على بعض الميزات الخاصة بـ سلسلة Galaxy Note 20، وفق ما ذكره موقع "gsmarena".
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