أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتساب تستعيد ميزة قديمة إلى منصتها.. و«أوبو» تعلن أرخص هواتفها OPPO A53

أطلقت جوجل Google، أخيرا، أداة فحص كلمة المرور Canary، إلي الإصدار الأخير من متصفح Chrome، علىوالتي ستعمل على تنبيه المستخدمين إذا تم اختراق كلمة المرور الخاصة بهم، فى أي هجوم لخرق البيانات.