مجلس النواب الليبي: استقرار ليبيا مهم لمصر.. فيديو

قال فتحى المريمى، مستشار رئيس البرلمان الليبى، إن مصر دولة جارة واستقرار ليبيا مهم جدا بالنسبة لمصر وأمن ليبيا من أمن مصر.





وأضاف فتحي المريمى خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء القاهرة" المذاع علي قناة الحدث اليوم، أن المستشار عقيلة صالح يقول إن سرت تكون مقرا للمجلس الرئاسى الجديد والحكومة الجديدة، وذلك لحين طرد المليشيات من طرابلس، وذلك لأن مدينة سرت يوجد بها مواقع إدارية كثيرة تصلح لأن تكون مقرا لهذه المؤسسات على أن تكون محمية بالأجهزة الأمنية والشرطة الليبية لحفظ الأمن داخل المدينة.





وأوضح مستشار رئيس البرلمان الليبي أن لابد من قلع جذور الجماعات الإرهابية ليعم الأمن والأمان على الأراضى الليبية فى الفترة المقبلة، ويستمر الجيش الليبي فى عمله حتى يتم القضاء على كافة المليشيات وطردهم من ليبيا.





وتابع فتحي المريمي أن الجيش الليبي الوطني سوف يكون له دور وهو الحرب والقضاء علي الإرهاب بكل أشكاله ونحره تماما من ليبيا.





وأشار إلى أنه لن ينتهي الإرهاب بالطرق السياسية, موضحا انه يجب خروج القوات الاجنبية من ليبيا حتي ينتهي تلك الارهاب.