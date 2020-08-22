يقع فيه الكثيرون.. علي جمعة يصحح خطأ شائعا عن الخوف من الله





هذا هو الذي يساعد الإنسان على أن ينهى النفس عن الهوى، ويشعر بلذة في صدره وقلبه فيزداد من التقوى، ويزول شعوره بالحرمان والمنع، وهذا هو الفرق الكبير بين من جعل العلاقة بينه وبين ربه مبنية على الرعب والفزع، ومن جعلها مبنية على الرحمة والحب. وأوضح « جمعة » عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن





وأضاف أن الخوف في اللغة معناه: تألم القلب، والرجاء في اللغة: ارتياح القلب، وكان فهم الأتقياء، أن الخوف من الله سبحانه وتعالى هو حقيقة الرجاء، وأن الرجاء هو حقيقة الخوف، وأنه لا يتم الأمر إلا بهما، منوهًا بأنه فهم المسلمون الواعون حقيقة العلاقة بين العبد وربه عن نبيهم -صلى الله عليه وسلم- فجاءت أقوالهم وأفعالهم تؤكد هذا الفهم الصحيح ليتشبع حبهم لله تعالى بمخافتهم منه سبحانه.





وتابع: فينصح عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحابه فيقول: «شاور في أمرك الّذين يخشون اللّه عزّ وجلّ»، ويدعو ابن مسعود رضي الله عنه مناجيًا ربه فيقول: «خائفًا مستجيرًا تائبًا مستغفرًا راغبًا راهبًا»، كما يدعو ذو النون المصري فيقول: «اللّهمّ إليك تقصد رغبتي، وإيّاك أسأل حاجتي، ومنك أرجو نجاح طلبتي، وبيدك مفاتيح مسألتي، لا أسأل الخير إلّا منك، ولا أرجوه من غيرك، ولا أيأس من روحك بعد معرفتي بفضلك».