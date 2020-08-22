محاكمات اليوم| إعادة محاكمة 4 متهمين لاشتراكهم في أحداث عنف عابدين ..و6 متهمين بالاتجار فى البشر ببولاق الدكرور..و12 متهما باختطاف طفل وطلب فدية

نظر دعوى حل المجلس القومي للطفولة والأمومة

محاكمة ربة منزل وزوجها لقتلهما مواطنة وابنتها بدافع السرقة بمدينة نصر





تشهد اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ومحكمة طرة عدد من القضايا الهامه على مدار اليوم، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 12 متهمًا، لاتهامهم بخطف واحتجاز طفل لطلب فدية بمدينة بدر.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم شرطة بدر، خطفوا بالإكراه المجني عليه "ياسين .ك"، بأن قاموا باستهداف السيارة الخاصة بوالده حال تواجده بداخلها واقتياده إلي السيارة الخاصة به عقب إطلاق أعيرة نارية صوبه، حال كونه لم يبلغ من العمر 16 عامًا، كما احتجزوا المجني عليه سالف الذكر بدون أمر أحد الحكام والمختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا .



كما تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليومم السبت، محاكمة 6 متهمين بالاتجار بالبشر، في القضية رقم 26984 لسنة 2019 جنايات بولاق الدكرور.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وجاء أسماء المتهمين حسب أمر الإحالة كلا من : "علي. ع" وشهرته "بنداري"، فكهاني، و"محمود. أ" وشهرته "عقابية"، عامل، و"محمد. ش"، عامل، و"رفعت. ي"، سائق، و"محمد. س" عامل، و"هشام. ج"، وشهرته "المنياوي" عامل.

وتبين أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعية إجرامية منظمة للاتجار بالبشر بأن تعاملوا بالاستخدام والإيواء والاستقبال في أشخاص طبيعين هم الأطفال المجني عليهم كل من "عبد الناصر سيد"، "أحمد مجاهد"، "سعد صلاح"، "فارس طارق"، "حسين سعد"، "شعبان خليفة"، "صالح حسن"، و"سالم إبراهيم"، مستغلين ضعفهم وحاجتهم لمأوى يقيمون به، بقصد استغلالهم جنسيًا وفي التسول كون المجني عليهم لم يبغلوا من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة.





كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة ربة منزل وزوجها، لاتهامهما بقتل مواطنة وابنتها لسرقة المشغولات الذهبية بمدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، و عضوية المستشارين حسن السيد حسن و محمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة. وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمة "س .م ، ربة منزل، بقتل المجني عليها "م .م"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم وبيتت النية لقتلها، وأعدت لذلك الغرض سلاح أبيض " سكين "، وما أن ظفرت بها حتي سددت لها عدة طعنات استقرت في صدرها وبطنها باستخدام السلاح الأبيض. وذكر اقتران تلك الجناية بجناية أخرى، في ذات الزمان والمكان قتلت المتهمة المجني عليها "ا .ع "، بأن سددت لها عدة طعنات استقرت في ظهرها وبطنها باستخدام ذات السلاح، قاصده من ذلك قتلها محدثة إصابتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، بالإضافة إلى قيامها بسرقة المنقولات المبينة بالأوراق. وأشار أمر الإحالة، إلى اشتراك المتهم الثاني زوجها "س .ب"، سائق في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، بأن اتفق معها علي ذلك وساعدها بأن نقلها بسيارته لمكان الحادث، ثم غادر وانتشلها عقب اتمامها لجريمتها.







كما تنظر الدائرة الأولى حقوق وحريات عامة بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى إلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته.

قالت الدعوي التي أقامها علاء مصطفي المحامي، وحملت رقم28931 لسنة 74 ق، أن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء.‎

وطالبت الدعوى بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته.



كما تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم السبت، ثاني جلسات إعادة محاكمة 4 متهمين في إعادة محاكمتهم لاتهامهم بالاشتراك في أحداث عنف عابدين التي وقعت، يوم 25 يناير 2014.





ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم التجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع فيه واستعراض القوة والعنف، على خلفية أحداث ذكرى أحداث 25 يناير التي شهدت اشتباكات مع الشرطة وتعطيل للطريق العام.