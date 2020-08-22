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فن

عرض الجزائري بابيشة على شبكة نتفليكس

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
أعلنت شبكة نتفليكس عن طرح الفيلم الجزائري المثير للجدل بابيشة للمشاهدة يوم 20 من شهر سبتمبر المقبل.

وتدور أحداثه حيث تعيش نجمة جزائرية في فترة التسعينات، حيث تحلم بالشهرة والنجاح في مجال تصميم الأزياء والموضة، وحينما تقوم الحرب الأهلية في بلدها، تقرر الخروج مع صديقتها لمواجهة المتطرفين والمحاربة لأفكارها المختلفة والمرفوضة.


الفيلم لم يسمح له حتى الأن بالعرض في الجزائر برغم انطلاقه من مهرجان كان السينمائي الدولي واختياره لتمثيل السينما الجزائرية بسباق الأوسكار.

بابيشة سبق عرضه بمهرجان الجونة السينمائي وهو من بطولة سمير الحكيم، شيرين بوتيلا، لينا خودري، مروان زغبيب، خالد بن عيسى، وغيرهم.
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