عرض الجزائري بابيشة على شبكة نتفليكس

أعلنت شبكة نتفليكس عن طرح الفيلم الجزائري المثير للجدل بابيشة للمشاهدة يوم 20 من شهر سبتمبر المقبل.





وتدور أحداثه حيث تعيش نجمة جزائرية في فترة التسعينات، حيث تحلم بالشهرة والنجاح في مجال تصميم الأزياء والموضة، وحينما تقوم الحرب الأهلية في بلدها، تقرر الخروج مع صديقتها لمواجهة المتطرفين والمحاربة لأفكارها المختلفة والمرفوضة.



