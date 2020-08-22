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محافظات

مصرع شخصين تحت عجلات القطار بأسوان

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:54 ص
مصرع شخصين تحت عجلات
مصرع شخصين تحت عجلات القطار
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شاذلى عبد الفتاح
لقى شخصين مصرعهما عقب تعرضهما للتصادم بقطارين للسكك الحديدية بنطاق محافظة أسوان .

وكان قد وقع الحادث الأول بمركز كوم أمبو، والآخر بمركز إدفو شمال أسوان حيث تم على الفور إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين . 

هذا وقد تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سقوط شخص فى العقد الخامس من عمره تحت عجلات القطار أثناء مروره شريط السكة الحديد بالقرب من قرية السلسلة بمركز كوم أمبو.


وقد لفظ أنفاسه الأخيرة متأثر بجراحه وتم إستدعاء سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة بكوم أمبو ، وتم إخطار النيابة لتولى التحقيق . 

بينما وقع الحادث الثانى بقرية خور الزق بمركز إدفو شمال أسوان، وذلك عندما حاول أحد الأشخاص عبور شريط السكة الحديد ولم يلاحظ عبور القطار فى نفس التوقيت ولفظ أنفاسه فى الحال. 

وقد تم إخطار النيابة المختصة لتولى التحقيق ، وأتخذ مركز شرطة إدفو الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.  
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