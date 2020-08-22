ضياء السيد: كارتيرون لن يسعى الى الخسارة.. والأهلي سيعاني من الغيابات

أكد ضياء السيد المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر أن مباراة القمة اليوم بين الفريقين ستكون معنوية في مضمونها نظرا لاقتراب الأهلي من حسم بطولة الدوري المصري الممتاز.





وقال ضياء السيد عبر قناة الزمالك الفضائية: "كارتيرون لن يسعى الى الخسارة بسبب ما تعرض له من لوم في المباريات الماضية وبالتالي سيعتمد على اللاعبين الذين يمتلكون القدرات الخاصة لتحقيق الانتصار".





تابع ضياء السيد أن الأهلي يعاني من الإصابات والغيابات الكثيرة بالإضافة الى أزمة انتقال رمضان صبحي الى بيراميدز وهو أمر معنويًا يؤثر على المارد الأحمر بشكل كبير قبل مواصلة بطولة أفريقيا المقبلة.

وقال ضياء السيد أن كارتيرون ناجح في مشروعه بمنح الفرصة لإعداد جيل جديد من لاعبي الزمالك الشباب وهو أمر يحسب له لكن نتيجة التعادل هي الأفضل للفريقين حتى يستعدا بدون ضغوط لمباريات دوري أبطال أفريقيا المقبلة.