خبير في الاتصالات يعطي نصائح للباحثين عن عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.. فيديو

قال المهندس محمد ذهنى الخبير فى الاتصالات، إن التدريب فى مجال نظم المعلومات لا يتوقف فقط على الدورة التدريبية وإنما ايضًا من الضرورى أن يطور الشاب مهاراته .





وأضاف زهنى خلال حواره مع الاعلامى حسن عثمان خلال برنامج وطن رقمى المذاع على قناة الحدث، أن مجال تكنولوجيا المعلومات المشهور بأسم IT مجال واسع وكبير نسبيًا من الضرورى مواكبته ومواكبة تطوراته .





وأشار الى أهمية تدريب الشباب على مجال تكنولوجيا المعلومات فى توفير مبرمجين ومطورين برامج، منوهًا الى عودة ذلك بالنفع على الاقتصاد المصرى وتقليل نسبة البطالة فى المجتمع .





وأكد على أن التدريب الاحترافى فى مجال تكنولوجيا المعلومات يساعد في صناعة مدرب قادر على صناعة التطبيقات والبرامج وتوفير فرص عمل لدى شركات عالمية برواتب مجزية جدًا جدًا وذلك على قدر تميزه وتطويره لمهاراته .



