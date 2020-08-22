13 دولة بمجلس الأمن تعارض تحرك أمريكا لفرض عقوبات على إيران

عارضت 13 دولة بمجلس الأمن الدولي، تحركات الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، وذلك بدعوى بطلانه وعدم اتساقه مع القانون الدولي.





وأكد أعضاء مجلس الأمن أن ما طرحته واشنطن باطل نظرا لاستعانتها بعملية متفق عليها بموجب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه قبل عامين.





وتحركت الولايات المتحدة يوم الخميس بعد رفض مجلس الأمن بشكل قاطع محاولتها في الأسبوع الماضي تمديد حظر الأسلحة على إيران بعد انتهاء أجله في أكتوبر، ولم يؤيد واشنطن في التصويت سوى جمهورية الدومينيكان.





وخلال الساعات الأربع والعشرين التي أعقبت إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إطلاقه العد التنازلي ومدته 30 يوما لعودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة، كتب الحلفاء القدامى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وكذلك الصين وروسيا وفيتنام والنيجر وسانت فنسنت وجزر غرينادين وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وإستونيا وتونس رسائل اعتراض، نشرتها وكالة "رويترز".





وتتهم الولايات المتحدة إيران بخرق اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.



