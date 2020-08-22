العاصفة إيلين.. أم تفقد زوجها وأطفالها الثلاثة في غمضة عين |صور





وفي الوقت الذي هرع فيه جميع السكان للاختباء في أماكن آمنة تحميهم من اندفاع الرياح وخطورتها، هرولت امرأة إلى الشارع في صدمة بعدما أخذت منها الرياح كل عائلتها في غمضة عين.





كانت عائلة إيرلندية تقضي أمسية لطيفة في الخارج بالقرب من لندنديري لكن فجأة وقع لهم حادث "مروع" أثناء عودتها إلى المنزل، فخرجت سيارتهم عن الطريق بفعل الرياح.





تدحرجت السيارة على منحدر وظلت ملقاة على الشاطئ مقلوبة رأسًا على عقب ومهشمة أمس الجمعة، وقد استطاعت الأم النجاة من السيارة وهرعت لكلب المساعدة لكن كان زوجها وأطفالها الثلاثة قد فارقوا الحياة.





وقعت الصدمة على الأم البالغة من العمر 45 عامًا وتدعى «جيرالدين» كالصاعقة برؤية نفسها وحيدة على الشاطئ، كانت منذ لحظات تمتلك العالم كله بين يديها وتنظر إلى أطفالها وزوجها بسعادة، والآن تراهم جثثًا هامدة أمامها.





يقول كاهن المنطقة إن الجو كان رطبًا وعاصفًا عندما وصل إلى مكان المأساة قبل منتصف الليل بقليل.. "كانت ليلة مروعة، الرؤية ضبابية، عاصفة ممطرة، والطريق كان زلقًا، نزلت السيارة على ذلك الجسر، وانقلبت في الماء.





دمرت العاصفة العديد من المنازل والأشجار مخلفة كميات كبيرة من السيول والفيضانات.

جلبت العاصفة إيلين رياحًا بسرعة 90 ميلًا في الساعة وأمطارًا غزيرة إلى دولة أيرلندا، مما تسبب في فيضانات وتساقط الأشجار، وترك عشرات الآلاف من السكان بدون كهرباء.