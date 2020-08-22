وزير الداخلية الليبي: اتفاق وقف إطلاق النار مكسب وطني يستحق الإشادة

أكد وزير الداخلية الليبي أن اتفاق وقف إطلاق النار، والذي تم بدعم ورعاية الدول الشقيقة والصديقة، هو مكسب وطني يستحق الإشادة.



وأعرب وزير الداخلية - في تصريح مساء اليوم- عن تطلع بلاده لتطوير التعاون مع أمريكا وأوروبا ومصر وتركيا وقطر والأمم المتحدة، مضيفا "أننا نستطيع جميعا تحقيق مستقبل مزدهر بروح وطنية تجمع الحلفاء والأشقاء للعمل سويا مع ليبيا".