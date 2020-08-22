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أخبار العالم

وزير الداخلية الليبي: اتفاق وقف إطلاق النار مكسب وطني يستحق الإشادة

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:02 ص
شعار وزارة الداخلية
شعار وزارة الداخلية الليبي
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أ ش أ
أكد وزير الداخلية الليبي أن اتفاق وقف إطلاق النار، والذي تم بدعم ورعاية الدول الشقيقة والصديقة، هو مكسب وطني يستحق الإشادة.

وأعرب وزير الداخلية - في تصريح مساء اليوم- عن تطلع بلاده لتطوير التعاون مع أمريكا وأوروبا ومصر وتركيا وقطر والأمم المتحدة، مضيفا "أننا نستطيع جميعا تحقيق مستقبل مزدهر بروح وطنية تجمع الحلفاء والأشقاء للعمل سويا مع ليبيا".
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