AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سكرتير عام "الصحفيين": 20 مليون جنيه بميزانية النقابة بعد الوفاء بالتزامات أغسطس

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:31 ص
محمد شبانة سكرتير
محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين
Advertisements
أ ش أ
قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين إن ميزانية النقابة تتوفر بها سيولة تزيد على عشرين مليون جنيه. 

وأضاف شبانة- في بيان مساء اليوم- أن توفر المبلغ بالميزانية يأتي بعد صرف معاشات الصحفيين لشهر أغسطس، والبالغة قيمتها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه، وكذلك المرتبات والالتزامات الشهرية للتشغيل ومصروفات العلاج، وتزيد على مليونى جنيه، والقسط الخاص بأرض مدينة السادس من أكتوبر، ويزيد على أربعة ونصف المليون جنيه.
 
وأشار إلى أن حسين الزناتى سيتسلم مجددا مهام أمين الصندوق بداية من الأسبوع المقبل، متوجها بالشكر إلى النقيب ضياء رشوان والمجلس على إسناد أمانة الصندوق له بشكل مؤقت بجانب عمله كسكرتير عام، لحين شفاء عضو المجلس وأمين الصندوق حسين الزناتي. 

وأوضح أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا بداية من بعد ظهر الإثنين المقبل، للزملاء بالصحف الحزبية والمستقلة والخاصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شبانة: صرف بدل التدريب والمعاشات الخميس المقبل

الصحفيين: فتح باب تقديم المستندات الخاصة بالإسكان الاجتماعى 2020

اليوم.. صرف بدل التدريب والمعاشات للصحفيين

نقابة الصحفيين تواصل تلقى مستندات الإسكان عقب إجازة العيد

الأعلى للإعلام يعتمد مخصصات بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين عن شهر أغسطس

عن شهر أغسطس.. الأعلى للإعلام يرسل المخصصات المالية لبدل التكنولوجيا للصحفيين

ترشيحاتنا

رئيس البرلمان الليبي: بيان وقف إطلاق النار منبثق من إعلان القاهرة

فستان قصير.. زوجة ماجد المصري تبهر جمهورها بأنوثتها

أول تعليق من المفتي على فيلم صاحب المقام ويحسم جدل الذهاب للأضرحة..فيديو

تركه مشرفًا وعاد إليه رئيسًا.. أول من صلى في ثالث أكبر مسجد في العالم بعد افتتاحه| صور

اللمة الحلوة.. ليلى علوى تتألق بصحبة إلهام شاهين ومجموعة كبيرة من الفنانين

بعد تصريح مرتضى منصور عن خاتم سليمان| شاهد.. أغرب أعمال السحر في كرة القدم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 أطعمة غنية بالزنك

فستان قصير.. زوجة ماجد المصري تبهر جمهورها بأنوثتها

العاصفة إيلين.. أم تفقد زوجها وأطفالها الثلاثة في غمضة عين |صور