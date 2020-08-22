سكرتير عام "الصحفيين": 20 مليون جنيه بميزانية النقابة بعد الوفاء بالتزامات أغسطس

قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين إن ميزانية النقابة تتوفر بها سيولة تزيد على عشرين مليون جنيه.



وأضاف شبانة- في بيان مساء اليوم- أن توفر المبلغ بالميزانية يأتي بعد صرف معاشات الصحفيين لشهر أغسطس، والبالغة قيمتها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه، وكذلك المرتبات والالتزامات الشهرية للتشغيل ومصروفات العلاج، وتزيد على مليونى جنيه، والقسط الخاص بأرض مدينة السادس من أكتوبر، ويزيد على أربعة ونصف المليون جنيه.



وأشار إلى أن حسين الزناتى سيتسلم مجددا مهام أمين الصندوق بداية من الأسبوع المقبل، متوجها بالشكر إلى النقيب ضياء رشوان والمجلس على إسناد أمانة الصندوق له بشكل مؤقت بجانب عمله كسكرتير عام، لحين شفاء عضو المجلس وأمين الصندوق حسين الزناتي.