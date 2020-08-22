موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

تحل كتيبة الأهلي، ضيفًا، على الزمالك، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدوري العام، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على أرضية ستاد "القاهرة" الدولي.
موعد مباراة الأهلي والزمالك
تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام التاسعة بوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت الممكلة العربية السعودية
القنوات الناقلة والمعلقين
وأعلنت قناة أون تايم سبورت معلقي مباراة القمة 120 في بطولة الدوري المصري بين الزمالك والأهلي قطبي الكرة المصرية، ويتولى مدحت شلبي وبلال علام التعليق على المباراة بقناة "أون تايم سبورتس"، ويعلق أيمن الكاشف وحاتم بطيشة عبر قناة "أون تايم سبورت 2.